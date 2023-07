Telecinco no respeta a la audiencia y cancela la serie ‘La Traición’ tras un solo capítulo

Telecinco no termina de dar en la tecla con sus nuevas apuestas para el verano. A excepción del esperanzador regreso del concurso ‘¡Allá tú!’ con Jesús Vázquez, el resto de ofertas han tenido una fría acogida. La versión renovada de ‘Me resbala’ con Lara Álvarez firmó un 10,6% la pasada semana y el nuevo reality ‘Vaya vacaciones’ un flojo 11,7% y ‘La vida sin filtros’ de Cristina Tárrega, que descendió al 7,8% en su segunda emisión. Aunque la peor parada ha sido la serie turca ‘La Traición‘.

Se trataba del nuevo intento por probar suerte con las ficciones otomanas y emular la estrategia de Antena 3 después de no haber funcionado antes con ‘Love is in the air’ y ‘Mi hogar, mi destino’. Sin embargo, el estreno de este thriller pinchó estrepitosamente al firmar un paupérrimo 6,8% de cuota de pantalla y menos de 500 mil espectadores, abocando a Telecinco a un miércoles negro.

La ficción estuvo muy mal programada. Primero, porque compitió con la gran final de ‘Mask Singer’ en Antena 3, que cosechó una audiencia del 20%. Y segundo, por arrancar las 23 horas y prolongarse hasta las 2 de la mañana. Un auténtico despropósito que, como hemos indicado, pagaron caro en resultados.

Pues bien, después de no haber lanzado ni una sola promo que garantizara su continuidad en parrilla, Telecinco ha confirmado su cancelación de la noche del miércoles. El canal no le va a dar más oportunidades a ‘La Traición’ tras emitirse un solo capítulo y, en su lugar, programa películas archirrepetidas como ‘Si yo fuera rico’ u ‘Ocho apellidos vascos’. Además, no se explica cómo podrán seguirla quienes sí se engancharon.

Un maltrato total para la que era su apuesta turca más ambiciosa por la calidad de la producción y, fundamentalmente, por la trama en la que se sustenta. Un entramado que, a priori, parecía muy comercial y susceptible de atrapar. ¿Es el amor más fuerte que la traición? La serie narra la historia de una mujer que sin saberlo acoge en su casa a la amante de su marido y que pondrá a prueba los límites del amor y de la lealtad.

‘La Traición’ consta de dos temporadas de 27 capítulos. Eso sí, cada episodio cuenta con un metraje que supera las dos horas de duración. De manera que la cantidad de entregas hubiera podido multiplicarse si Telecinco hubiese decidido dividirlos como hace su competencia directa. Sin embargo, presumiblemente nada de eso va a pasar tras esta fulminante decisión que va en menoscabo del público. Se desconoce si Mediaset le dará una segunda oportunidad en Divinity.

Sinopsis de ‘La Traición’

Neslihan, miembro de una influyente sagafamiliar propietaria de una prestigiosa firma de calzado, es una mujer que disfruta de una vida aparentemente idílica junto a su marido Murat y sus dos hijos pequeños. Damla, por su parte, es una joven diseñadora que mantiene una relación con Murat y que ha decidido poner en marcha un estudiado plan para hacerse amiga de Neslihan y entrar en su vida.

Un día, Neslihan tiene un problema de salud y Damla casualmente es la persona que la ayuda. En agradecimiento, la invita a vivir en la casa de invitados de su propiedad, ignorando quién es en realidad. Aprovechando esta situación, Damla se inmiscuirá en su vida familiar y de pareja con un único objetivo en mente: romper ese matrimonio. Tras descubrir posteriormente que su esposo la ha traicionado, Neslihan sacará fuerzas para seguir adelante y luchar denodadamente por su familia y por sus hijos.