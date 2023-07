La Policía actúa y detiene ‘El programa de Ana Rosa’ por lo ocurrido en plena emisión

‘El programa de Ana Rosa‘ ha vuelto a dedicar la mayor parte de su tertulia sobre crónica social a la que ha sido la noticia de la semana: la paternidad de Bertín Osborne. El magacín matutino de Telecinco ha contado con un amplio despliegue de reporteros en Madrid, donde vive Gabriela Guillén, y en Alcalá de Guadaira (Sevilla), frente a la finca del cantante.

Sin embargo, los planes han saltado por los aires. Y es que, en mitad del directo con Rocío Romero, varias patrullas han irrumpido en la Hacienda de Bertín. Al parecer, el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ ha dado la voz de alarma para que expulsaran a los equipos de cámaras y periodistas que había apostados en las inmediaciones de su casa y que estaban usurpando su propiedad privada.

En consecuencia, la conexión se ha tenido que abortar como así ha alertado Patricia Pardo a los espectadores. Una vez que los agentes se han marchado y que la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ se ha desplazado a otro punto para poder retomar el directo, se ha explicado con detalle lo que realmente había pasado. «Antes veíamos a la Policía entrar en la finca. ¿Sabemos a qué se debe?», le ha preguntado Joaquín Prat.

La Policía Nacional aborta una conexión en directo de ‘El programa de Ana Rosa’

Entonces, Rocío Romero ha desvelado el motivo de esa sorprendente visita. «Ha llegado primero una patrulla con dos agentes. A los pocos minutos una segunda patrulla con otros dos agentes de la Policía Nacional. Les han abierto la puerta, han estado hablando y gesticulando mucho con un trabajador de la finca. A los pocos minutos, esos policías han salido para desalojarnos de la puerta de su casa. Y es que Bertín Osborne ha llamado a la Policía. Dice que este acceso de tierra justo antes de la cancela azul es propiedad privada y dice que estamos infringiéndola y que no podemos estar aquí. Nos tenemos que marchar«.

«Se ve que Bertín está molesto, está muy incómodo con nuestra presencia aquí y ha tomado cartas en el asunto y ha llamado a la Policía para echarnos de aquí«, ha proseguido la periodista encargada de la cobertura de ‘El programa de Ana Rosa’. «Lo siento por ti y por el cámara. Efectivamente, hasta donde yo sé, es parte de su propiedad privada», ha comentado Joaquín, dando la razón de alguna manera al andaluz.

«Sí, pero qué cambio de comportamiento, ¿no? Ayer ofreciéndoles cerveza y comida a los compañeros y respetando su trabajo y, veinticuatro horas más tarde, ¿llamas a la Policía?«, ha lamentado Patricia Pardo muy indignada. «No es la primera vez que pasa que en la puerta de su casa hay prensa, hay tres equipos y creo que no molestan ni impiden el acceso a nadie. No me parece», ha condenado también Leticia Requejo.