Iker Jiménez se despide de ‘Cuarto Milenio’ en Mediaset: «Ha habido un desgaste brutal»

Este domingo 16 de julio, ‘Cuarto Milenio’ ha dicho adiós en Cuatro a su temporada 18. Una temporada que Iker Jiménez ha querido terminar con una importante reflexión sobre todos los años que el programa lleva en antena. Y en concreto, sobre esta edición que ahora acaba.

Según el comunicador, «ha sido especialmente dura, no se lo voy a negar, por diferentes circunstancias… Yo diría que junto a la primera, por la llegada, y junto a ese momento tremendo de la pandemia. Después estaría esta. Esta ha sido brutal, ha habido un desgaste brutal de este equipo».

«Desde noviembre de 2005 no hemos dejado de emitir. ‘Saber y ganar’ e ‘Informe Semanal’ llevan más tiempo, luego estamos nosotros. Gracias a ustedes. Nunca hemos dejado de estar los domingos, cosa que agradezco también a esta cadena. Eso para nosotros es un orgullo», ha expuesto inicialmente el presentador en el último comentario de su sección ‘El cierre’.

«Seguramente he cometido muchos errores», reconoce Iker Jiménez

No obstante, Iker Jiménez también ha reconocido que ha cometido errores: «Seguramente he cometido muchos errores. Seguramente he sido víctima de muchas cosas, seguramente digo lo que me viene a la cabeza y eso, a veces, luego reflexionas. Seguramente me afecta todo, lo bueno y lo malo… Intentaré aprender de mis errores y ser sincero siempre. Pero soy muy consciente de las cosas que hago bien y también de las que hago mal».

Eso sí, excluye a su equipo de esos errores que dice haber cometido: «Mi equipo no ha cometido errores. Todas las secciones de este equipo hacen cosas que rayan lo extrahumano. Yo me siento cada vez más orgullosos de ellos y veo más mis propios defectos. Analizo lo que hacen porque son la gran base. Carmen y yo tenemos suerte de contar con estas personas».

El comunicador agradece a su equipo la labor desempeñada

«Yo tengo muchos defectos pero si tengo una virtud, una sola virtud, es haber intentado mantener en este equipo después de toda una vida, porque 18 años son una vida, que era importante hacer tele con todo lo mejor que podíamos dar. Que era importante dejarse la piel en ese reportaje, en esa llamada, en esa pista, en ese plano… Y mi equipo me ha demostrado en esta temporada tan dura, que siempre se puede contar con ellos», ha añadido el Iker Jiménez.

Además, reconoce que, todos los invitados que acuden al programa hablan de «la categoría humana de mi equipo. No hacemos nada por hacer, lo hacemos porque seguimos creyendo en ello y amamos esta profesión». Por todo ello, «ya pueden venir temporadas difíciles, que aquí habrá un equipo de guerreros dispuestos a plantar batalla. Así es que con 18 años, mayoría de edad, yo les digo muchas gracias, prepárense, disfruten de este verano, pásenlo muy bien, sean muy felices. Y en nada, este equipo estará aquí para seguir esta misión increíble que creamos entre todos. Hasta muy pronto», concluye Iker Jiménez.