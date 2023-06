Ricky Merino acusa así de ‘manipulación’ a ‘Socialité’ por su especulación sobre Aitana

‘Socialité’ inició hace unos meses una nueva etapa abriéndose a otros contenidos más alejados del universo de Mediaset. Entre algunos de los temas que trata cada fin de semana son entrevistas a ex-concursantes de ‘Operación Triunfo’. Así, este domingo el programa que presentó Javier de Hoyos en ausencia de María Patiño y Nuria Marín contó con una entrevista a Ricky Merino.

El ex-concursante de ‘OT 2017’ y protagonista del musical de ‘Ghost’ concedía una entrevista a ‘Socialité’ en la que confiesa su decepción con alguna compañera de su edición porque le ha dejado de contestar a los mensajes en WhatsApp.

«El hecho de que te escriba y me dejes en leído me decepciona y me da un poco de pena. Yo no creo en las jerarquías, eso de la gente guay se relaciona con gente guay y los que no son tan guays les miramos un poco así y si puedo evitar hacerme una foto contigo lo voy a evitar y me voy a hacer una foto con otro porque me va a dar likes», suelta Ricky Merino en ‘Socialité’ sin dar nombres. No obstante, el programa de Telecinco da a entender que se trata de Aitana Ocaña y expone las quejas también de Zoilo, el cantante que cantó con ella «Mon amour».

🎤Ricky Merino nos confiesa que ha perdido todo el contacto con alguna de sus compañeras más exitosas de OT 2017 #Socialité684



Aunque no nos lo quiere confirmar, nos da pistas para pensar que es Aitana 🫢 pic.twitter.com/BSs1QMoB0K — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 18, 2023

Durante la entrevista en ‘Socialité’, Ricky Merino también se queja de que a los artistas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+ como él solo les contratan en el mes del Orgullo. «En junio es el mes que más trabajo porque parece que los gays solo trabamos en el Orgullo. Este mes nos quieren y a veces me siento un poco marioneta», lamenta el cantante y actor.

Pero si va a contar estas mierd4s en TV, quien va a confiar en este personajillo? 🤣

Ayyyy @rickymerino 😅 pic.twitter.com/atAyt6IlVs — V𝛼mpirest 🖤7💎 97💿 34📀 (@Vampireest) June 18, 2023

Ricky Merino tacha de «manipulación» a ‘Socialité’

Tras la emisión de la entrevista, y después de que ‘Socialité’ señalara a Aitana Ocaña como la compañera que habría dejado de contestarle a sus mensajes, Ricky Merino empezó a recibir numerosas críticas de las fans de la coach de ‘La Voz Kids’. Por ello, el mallorquín ha decidido cerrarse las redes pero antes ha señalado a ‘Socialité’.

«La información se ha manipulado para conseguir un titular sensacionalista. No he cobrado por ninguna entrevista ni he llamado a ningún medio para hablar de nadie. La entrevista de más de media hora era sobre mi nuevo trabajo y al final de ella se me preguntó como es habitual, por mi relación actual con compañeros y yo contesté con honestidad que después de tanto tiempo con algunos tengo relación y con otros no», empieza diciendo Ricky Merino en un comunicado publicado en sus redes.

«Yo no pacto ni elijo las preguntas e intento siempre afrontarlas con naturalidad aunque sean incómodas. No dije nombres, ni hablé en femenino ni en masculino, eso se ha añadido con rótulos e imágenes de ALGUIEN A LA QUE NO ME ESTABA REFIRIENDO, dije que no quería ni iba a señalar a nadie y fue un comentario sobre una experiencia personal en la que me da pena que haya gente con mensajes míos leídos sin contestar», prosigue quejándose el ex-concursante de ‘OT 2017’.

Finalmente, Ricky Merino confiesa que está recibiendo mucho odio en redes sociales. «Creo que se ha sacado todo mucho de contexto y me he borrado las redes para no ver más comentarios de odio ni amenazas. La información se ha manipulado para señalar a alguien cuando yo expresé al entrevistador no querer hacerlo», sentencia.