Lo que una invitada suelta de sopetón a Ana Terradillos por el fin de ‘Sálvame’ da que hablar

Este lunes 26 de junio, ‘Cuatro al Día’ ha contado con la intervención de Luisa Garrido, la polémica influencer abanderada de los derechos LGTBIQ+. Ésta ha visitado el programa de Cuatro que presenta Ana Terradillos para hablar de la denuncia contra la ticktoker Maeb por un presunto delito de abuso sexual.

Tras acudir a programas como ‘Ya es Mediodía’ o ‘En boca de todos’, Luisa Garrido ha intervenido en ‘Cuatro al Día’, programa producido por Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Después de mucho rato esperando, la creadora de contenidos ha entrado en directo por videollamada, y ha desvelado todos los detalles acerca del caso Maeb. Sin embargo, rápidamente el programa ha decidido cortar la conexión.

«He sufrido acoso, le he puesto tres denuncias, una por pornografía infantil. Hacía directos con una niña de 10 años y ella misma lo ha reconocido en TikTok», explicaba la streamer. Pero, casi de inmediato, Miquel Valls ha saltado contra ella, recordándole que ella también «es una persona que incita al odio». «Tú también me encantas», le ha replicado, irónicamente, la entrevistada.

Tras lo cual, Miquel Valls y Luisa Garrido se han enzarzado en una serie de reproches. «A mí se me ha llamado para hablar de Maeb, no de mí», se defendía ella. Además, ha animado al periodista a denunciarla si es cierto que ella ha cometido «esos delitos de los que me hablas».

La pulla de Luisa Garrido antes de ser despedida por Ana Terradillos

Viendo que la cosa empezaba a calentarse, Ana Terradillos ha intentado cortar la conversación y despedir a su invitada. La presentadora ha agradecido a Luisa su intervención. Pero, justo en ese momento en el que la despedía, Garrido soltaba un demoledor dardo al programa: «Un saludo al equipo de ‘Sálvame'».

jajaja viva sálvame ya podrian aprender otros programas @lafabricadelatv @salvameoficial pic.twitter.com/3xVGgEzIVs — Luisa Garrido Gómez (@LuisaGarridogo3) June 26, 2023

De esta forma, la influencer ha querido solidarizarse con el equipo del desaparecido programa de Telecinco. Cabe recordar que desde hace tiempo hay una guerra abierta entre productoras dentro de Mediaset. Por un lado, está La Fábrica de la Tele (‘Sálvame’ y ‘Socialité’) y, por otro, Unicorn Content, que produce ‘Cuatro al Día’, ‘Ya es mediodía’ y ‘El programa de Ana Rosa’.

Pero lejos de quedarse ahí, Luisa Garrido, al poco de finalizar su intervención en Cuatro con Ana Terradillos, cargaba contra esta cadena desde su perfil de Twitter: «Qué pena tener una cadena de televisión y un Twitter con un millón y pico de personas y solo te vean y te respondan tres personas. Qué vergüenza, ¿no? A mí se me caería la cara de vergüenza».

«Qué vergüenza tener una cadena de televisión donde solo trabajan ‘chupanabos’ que no saben hacer su trabajo, que lo que hacen es incitar al odio, manipular las noticias y no dar nada concreto. A mí eso de Cuatro me da bastante asco. La verdad es que es bastante penoso. Yo no sé qué orgullosos tendréis que estar porque yo orgullosa no estaría. Estoy orgullosa de ser Luisa Garrido, de haber evolucionado en la vida, de haber sido mejor persona, de haber aprendido de mis errores. Y en cambio vosotros, vivís en el pasado y en el odio. Y por eso sois lo que sois, escoria humana», sentencia la streamer.