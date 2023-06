La gente flipa con la sorprendente edad que dice tener este comensal en ‘First Dates’

No todo el mundo tiene la suerte de encontrar el amor en ‘First Dates‘, sino que se lo digan a dos solteros que han irrumpido en el restaurante del dating show de Cuatro este jueves 1 de junio. Carmen y Jesús, dos jubilados que buscan el amor y a la vista está que la edad no es un impedimento.

A sus 90 años, Jesús se ha presentado como un galán y con buena percha «se siente una joya», y con una actitud incansable de encontrar el amor. Muy activo en el deporte, llevaba tiempo dándole vueltas para acudir al programa porque quería poder conocer a alguna mujer, «con la que tomar el té, charlar y “si nos podemos arrimar, fenomenal”.

En el lado contrario, Carmen, «muy cabezona», y con una actitud muy abierta ante la vida, se ha llevado buena impresión nada más ver a Jesús: «Un caballero, me ha parecido bien». Desde que les han presentado, han empezado a charlar en la barra de ‘First Dates’ sobre cuántos hijos tienen, nietos y ¡sorpresa!, biznietos. Jesús le ha dicho que él tenía dos biznietos y Carmen se ha sorprendido: «¿Cuántos años tienes?». Ella le ha echado unos setenta y tantos, y se ha quedado con la boca abierta al saber que tenía 90. «He alucinado, está mejor que yo», reaccionaba.

Nada más se sentaron en la mesa, él se desahogó de haber cuidado a su mujer hasta el final de sus días, y que lo pasó muy mal porque realmente estaba muy enamorado de ella. Por su parte, Carmen le comentó que pasó por una situación muy parecida. Nada parecía presagiar la tormenta que venía, ya que tienen muchísimas cosas en común, como la lectura, poesía, charlas, paseos y vinos.

Incluso en un momento de la cena Jesús le ha confesado que le gustaba mucho Machín y le ha cantado un poquito de su tema ‘El compromiso’, algo que a la soltera le ha gustado: «Canta muy bien». Jesús ha seguido ganando puntos ante su cita de ‘First Dates’ cuando le ha informado de que tiene una casa en el campo y un coche, y a a comensal le ha parecido un planazo el ir a andar y conocer, es más ha recalcado que «ha empezado a ilusionarse».

Jesús y Carmen en la decisión final de ‘First Dates’.

Todo transcurría con normalidad, y el programa entero estaba convencido de que se iban a dar una segunda oportunidad, hasta que llegó una afirmación un tanto incómoda por parte de la soltera a Jesús: Carmen es fumadora.

Jesús le ha dicho que él se fumaba hasta tres paquetes diarios, pero que un día se encontró mal y lo dejó de golpe. Carmen le ha dicho que podía estar un día sin fumar o no fumar delante de él, pero él no lo ha visto suficiente.

La cita ya se había truncado por ese detalle. Ya que cuándo ha llegado el momento de la decisión final, ella lo tenía muy claro, sí que quería tener una segunda cita y seguir conociéndole. Pero él ha sido muy tajante: «Tendría que dejar de fumar», le ha retado para poder darle una oportunidad. A lo que ella le ha frenado en seco: «No me gusta que me condicionen la vida a estas alturas, yo no se la condiciono a nadie», ha sentenciado, declinando su órdago.

Enorme furor en redes sociales con la edad de Jesús

Pero si ha habido un detalle que ha sido muy comentado en redes sociales de la cita de Jesús y Carmen ha sido la sorprendente edad que ha confesado tener él. «¿90 años tiene ese señor?», se preguntaban muchos seguidores del formato. «Me parece maravilloso que un señor de 90 años vaya a ‘First Dates'», ha aplaudido otro espectador.

