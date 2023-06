La estupefacción es mayúscula en ‘First Dates’ con lo visto en una cita: «Franco y la Thyssen»

No hay día que ‘First Dates’ no nos deje impresionados y este martes 6 de junio, no iba a ser la excepción. El dating show de las noches de Cuatro ha reunido en su nueva entrega a dos solteras que venían buscando el amor después de que ambas hayan pasado por momentos traumáticos en algún momento de sus vidas.

Paqui y José Luis, de 74 y 77 años, han acudido al formato porque están ansiosos de volver a enamorarse. La primera en entrar ha sido Paqui, de Granada. Carlos Sobera le ha abierto las puertas del local y ella ha espetado que busca a un «hombre galán pero, que le guste divertirse».

El presentador le ha preguntado el porqué de esta afirmación tan contundente, al que ella le ha confesado con «a los 17 años me casé, a los 23 ya tenía a los seis niños y a los 58 años me separé». La andaluza reveló que en estos momentos estaba viuda. Ante tal confesión, Sobera se quedó boquiabierto ante todo lo que Paqui había vivido. Justo en ese instante conocía a su cita en ‘First Dates’, José Luis.

Nada más arrancar la cena, la cosa no empezó bien porque de primeras a Paqui no le gustó nada su cita, ni físicamente ni su edad, mientras que el soltero sí que alababa su edad, su físico y su ciudad natal, Granada. Y aunque ambos comensales buscaban lo mismo, Paqui se sintió ofendida al ser juzgada por José Luis y su manera de practicar deporte, “el lunes pilates, el martes danza, el miércoles me tocaba a mí, el jueves…».

José Luis y su asombroso parecido a Francisco Franco

Aunque de primeras no congeniaron en gustos o afinidades, ambos tenían una cosa en común, y era el deseo de encontrar a alguien con quien convivir y hacer vida de pareja. Los solteros de ‘First Dates’ se han atrevido hasta con el Rasca del Amor y han descubierto que nunca habían sido infieles y que Paqui no perdonaría ni una infidelidad más. Todo parecía indicar que Paqui no había sentido un flechazo y que no iba a querer conocer más a su acompañante.

Pero en el momento de la decisión final, José Luis dijo que Paqui era una mujer muy elegante y que le encantaría tener un segundo encuentro con ella, algo que, de manera sorprendente, la granadina compartió. La soltera dejó claro que primero como amigos, pero que se darían los teléfonos y «a ver qué pasa».

Estupor en redes sociales con la cita de Paqui y José Luis

Si por algo algo ha sido comentadísima la cita de Paqui y José Luis en redes sociales ha sido por el parecido razonable de ambos comensales que muchos seguidores de ‘First Dates’ les han sacado. «Al final el Franco y la Thyssen se han quedado juntos», señalaba un espectador.

Al final el Franco y la Thyssen se han quedado juntos. #FirstDates6J — 🚗👬 (@CarmenFCollado) June 6, 2023

Dijo que si??????? Paqui dijo que si?? 😳 no lo vi venir.. #FirstDates6J — Ileana Herz (@ileanaherz) June 6, 2023

Goooooooooollll de José Luis en Las Gaunas!!!!😀🙄🤣🤣🤣🤣🤣🤣#FirstDates6j — Joachim20 (@Joachim201) June 6, 2023

Viuda, tan joven y con lo que me quedo es con su estado de ánimo. Y es que en la vida, no es lo que nos pasa, que por cierto siempre somos la causa, sino con qué actitud mental respondemos. #FirstDates6J — FreeSpirit_888 (@FreeSpirit_888) June 6, 2023

José Luis, cuatro mudanzas en un año, era una actividad más jajajaja. Cuando se cansaban de la actividad, lo tiraban a la calle #firstdates6j — Lunática (@alalunadvalenci) June 6, 2023

Me gusta mucho la energía de Jose Luis. ¡¡¡Una nueva cita para él en 3, 2, 1!!!

Le deseo lo mejor de lo mejor. #FirstDates6J — FreeSpirit_888 (@FreeSpirit_888) June 6, 2023

Paqui es una señora tontiiiisima, el señor es educado #Firstdates6j pic.twitter.com/e4PICMkhSt — Germana de VIP (@longermana) June 6, 2023

#FirstDates6J

Yo salgo a caminar toros los días , antes en el Valle de Los Caídos no podía pic.twitter.com/DOyV1ltdli — Zeta (@Zeta_StyleK) June 6, 2023

#FirstDates6J



Hace como unos 45 años que no veía un hombre con un bigote de esos… pic.twitter.com/jO4v8cPHWL — Mi Mujer Yo y Viceversa (@PenseConELPito) June 6, 2023

Hoy en mi cita pienso hablar con toda "Franqueza"#FirstDates6J pic.twitter.com/b4yoXqHrsi — Mutante HdeP 💚🤍💚 (@accion_mutante1) June 6, 2023

Coño, que está Franco en #FirsDates Ha ganado algo de peso desde que lo desenterró Pedro Sánchez.



#firstdates6j pic.twitter.com/pzBpzriDBd — PatimentChe (@PatimentChe) June 6, 2023