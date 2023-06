Gran indignación por lo ocurrido con Adara Molinero en su vuelta a España: «Qué impotencia»

‘Supervivientes 2023‘ llega a su fin la próxima semana con la gran final que decidirá quién es el ganador y se alza con los 200.000 euros del premio. Para ello, los cinco concursantes (Adara Molinero, Asraf, Jonan, Bosco y Artur) han viajado desde Honduras hasta España para vivir la recta final en un entorno natural ubicado en la Sierra de Madrid. En su llegada a nuestro país, todos ellos han sido abordados por la prensa.

El objetivo principal de ‘Supervivientes’ es mantener al margen a los concursantes de las preguntas de los reporteros. Todos ellos siguen estando aislados del exterior para que sus primeras reacciones sean en el plató cuando el presentador les pregunte y les entreviste. Por ello, a los fans de los concursantes no les ha gustado que algunos periodistas les hayan proporcionado información del exterior a su salida del aeropuerto.

En los vídeos publicados por Chance, podemos ver a Adara, Asraf, Bosco, Artur y Jonan llegar a Madrid tras su viaje en avión. Todos ellos han aterrizado con unos auriculares con música a los que hay que sumar unos cascos insonorizantes para que no escuchen las preguntas de la prensa. Sin embargo, Asraf Beno ha reaccionado y sonreído con las cuestiones de los reporteros y hasta les ha insistido en que no podía pronunciarse: «No puedo halar chicos, lo siento».

Aunque solo ha aclarado ante las cámaras que está muy feliz, el favorito para ganar ‘Supervivientes’ se ha hecho el sorprendido cuando el reportero le ha comentado que incluso Isabel Pantoja le había apoyado en el concurso. Tras esto, Asraf no ha dicho nada más: «Lo siento, me sabe mal, pero ya sabéis».

#VÍDEO | Asraf Beno confiesa estar muy feliz en su regreso de 'Supervivientes' para la gran final: "Sí, muy contento" https://t.co/2CGnUYTFDF pic.twitter.com/Hy9nhfJp5L — CHANCE (@CHANCE_es) June 20, 2023

Una actitud muy distinta ha protagonizado Adara Molinero, que no ha respondido nada a las desestabilizadoras preguntas de la reportera. «Sabes que tenemos que contar que tu familia no ha ido a defenderte después de lo del puente de las emociones, que ha tenido que ser Alma Bollo la que te ha defendido. Me imagino que decepcionada, a lo mejor», le ha comentado la periodista mientras la concursante solo sonreía.

«¿Por qué crees que tu madre y tu hermano no han ido al plató? Con Rodri Fuertes finalmente la relación está rota, él también ha hablado y ha dicho que ya no estáis juntos y no sé si estás decepcionada con algo después de que reconozca que no quiere nada contigo», ha insistido la profesional en el aeropuerto mientras Adara Molinero ha seguido sin responder a nada.

Estas preguntas de la reportera no han gustado nada a los fans de Adara, que han explotado. A pesar de que no es seguro que estén escuchando todas las preguntas de la prensa, la información puede afectar a los concursantes, que llevan más de tres meses aislados sin saber lo que ha sido de su vida en España. «En serio esto es normal? ¿Después de más de 100 días aislada? De vergüenza», se quejaba una usuaria en las redes sociales. Un sentir muy generalizado en Twitter:

En serio esto es normal? Después de más de 100 dia aislada? De vergüenza.



#AdaraSv20J pic.twitter.com/rubmtKnhtV — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) June 20, 2023

Que impotencia siento. Nadie merece ser recibida con ese acoso y esas preguntas tan fuera de lugar y menos una persona que viene de estar aislada más de 4 meses. Espero que Adara no haya oído nada y que dejen que Elena sea la que le explique todo lo de afuera. #AdaraSv20J https://t.co/5uwR2qaOkL — Siempre Adara ✈️💜 (@MuchaAdara) June 20, 2023

La diferencia de las preguntas q se le hacen a Adara y a Asraf, ez una vergüenza.

Hay q ser mala persona, el tipo de preguntas malintencionadas q le hacen a Adara. #AdaraSv20J https://t.co/D5ew2JFhLy — ♡ SU ♡ (@La_Bushi) June 20, 2023

Que gane esta chica y que rabie todo el mundo. BASTA YA. #AdaraSv20J #Supervivientes2023 https://t.co/GsuxIHHeXq — El pavo de la tele (@Elpavodelatele) June 20, 2023

Aunque quiero que gane Bosco, me parece de absoluta vergüenza lo que le dice referente a su familia 😒 https://t.co/fWIIgqLOfF — Sandra REAL🤍MADRID🎼🏃‍♀️⚽️ (@SandraC80596144) June 20, 2023

Dan ganas de llorar de impotencia, la maldad que se gasta es un reflejo de lo que han intentado con ella el programa. Sinvergüenzas #AdaraSV20J https://t.co/IIvQ9qTCDY — Maycatt Sempiterno 💙✈️ (@segura_carmen) June 20, 2023

Acaba de salir de un concurso de tv después de 100 días aislada, y lo primero que se les ocurre es decirle que su familia no la está defendiendo (que encima es mentira) solo por no haber acudido a la última gala para defenderla



No todo vale, sea Adara o quien sea https://t.co/Xpt9f1u4Wu — La pequeña pantalla📺 (@PickyPickyGH) June 20, 2023