El Bebé de ‘Mask singer 3’ deja vendido a Javier Calvo al desenmascararse en su semifinal

La tercera edición de ‘Mask singer‘ está a punto de concluir en Antena 3. Tras seis semanas, el programa presentado por Arturo Valls encaraba este miércoles su semifinal con las seis máscaras supervivientes y dos desenmascaramientos antes de la gran final.

Así, las seis máscaras que quedaban en el concurso eran divididas en dos truelos. En el primero de ellos competían Caballito de Mar, Bebé y Gallo mientras que en el segundo Ratita, Hada y Gorila.

En este primer truelo de la semifinal de ‘Mask singer 3’, Caballito de Mar sorprendía con «One way or another» de Blondie, Bebé apostaba por «Baby one more time» de Britney Spears mientras que Gallo lo daba todo con «Como camarón» de Estopa.

Tras las actuaciones y conocer más pistas llegaba el momento de las votaciones. El primero en salvarse y clasificarse para la final era Caballito de Mar y el segundo Gallo. De ese modo, Bebé tendría que revelar su identidad este miércoles.

Javier Calvo, engañado por Dulceida en ‘Mask singer’

Antes de conocer quién era el Bebé de ‘Mask singer’, los investigadores hacían su última apuesta: María José Campanario (Javier Calvo), Laura Escanes (Javier Ambrossi), Judith Mascó (Ana Obregón) y Chabeli Iglesias (Mónica Naranjo). Pero no, la famosa que se situaba debajo de Bebé era Dulceida.

Tras ver a Dulceida, Javier Calvo se quedaba completamente en shock. Y es que el actor y director de ‘Veneno’ aseguró que su amiga Dulceida era Bebé la semana anterior. Sin embargo, esta semana cambiaba de opinión después de que la propia Dulceida le asegurara que no era ella en una reunión que habían tenido justo después de la gala anterior.

«El otro día al salir de aquí justo me escribe Dulceida y me dice que quiere quedar para comer. Y fui a la comida y Dulceida me miró a los ojos y me dijo no soy el Bebé», relataba Javier Calvo nada más acabar la actuación de Bebé. «Te mintió», bromeaba entonces Mónica Naranjo.

Y sí, Dulceida engañó a Javier Calvo. «No me lo puedo creer. Te mato», le decía el actor y director a su amiga y compañera. «Soy muy buena actriz», bromeaba ella. «Tía como me haces perder este punto así que ahora ya me van ganando. Me miró a los ojos y me dijo ‘te prometo que no soy’. ¿Tú te crees que se puede mentir a un amigo así? Te mato», sentenciaba el investigador.