Shock de un soltero en ‘First Dates’ por la fuga de su cita: «Me ha dejado tirado, se ha ido»

Una noche más, el restaurante de ‘First Dates‘ ha abierto sus puertas para acoger a dos invitados muy especiales. El programa ha dado la bienvenida a Álex y Yolanda, dos jóvenes andaluces que han intentado llenar de amor el dating show de Cuatro este martes 30 de mayo.

En primer lugar Álex, sevillano, se ha presentado como todo un amante de la moda y del deporte, y ha recalcado que no le gusta correr pero sí comer. Por otra parte, Yolanda, licenciada en Bellas Artes pero diseñadora de webs, se ha descrito como una persona que ha luchado mucho por encontrar su camino.

Un camino que ha ido desde la puerta del restaurante de ‘First Dates’ hasta la barra del bar donde se ha topado con Carlos Sobera. El presentador se ha interesado por ambos y la primera reacción ha sido muy positiva. Álex, es publicista, vive en la Línea, y eso ha sumado puntos para Yolanda, aunque haya reconocido que le gustan morenos, y él era rubio.

El primer mini punto en contra ha surgido por el color de pelo, pero Yolanda no ha dejado escapar la oportunidad de seguir conociéndole. Las ‘maitres’ de ‘First Dates’ les han acompañado a la mesa, dónde han continuado con su charla, y justo en ese momento Yolanda se ha quedado perpleja de que ella a sus 28 años tenga ya una casa en propiedad, mientras que él con 32, siga de alquiler. «Está pagando una pasta en el alquiler». Eso sí, cuándo le ha preguntado por si le gustaban las rutas de senderismo él ha replicado categórico: «Yo soy de asfalto, soy de ciudad y no tengo ni chándal para ir al campo».

Parecía que la velada no podía ir a peor cuándo han puesto música y han animado al público a salir a bailar. Y ha sido en el momento que Álex ha sacado a bailar a su cita cuando la cena ha empezado a remontar, y más cuándo le ha confesado que le gustaban la poesía, bailar y tocar la guitarra, «aunque no me pidas que cante».

Álex, descolocado al ver que su cita en ‘First Dates’ no regresa

Álex y Yolanda charlando con Carlos Sobera al inicio de ‘First Dates’

Ambos solteros llevan años sin pareja, y tanto uno como otro han sugerido que no buscan citas rápidas ni algo ‘de quita y pon’. Se definen como personas intransigentes y que no aguantarían determinadas cosas ni pasarían por alto. «Pim, pam, toma Lacasitos, pero la patata la tengo completamente seca», añadía Alejandro.

Retomando la charla y ya en el momento del postre, Yolanda ha abandonado el restaurante súbitamente y se ha dirigido al baño, donde ha aprovechado para hablar con su padre. Le ha empezado a confesar cómo iba la cita pero que sintiéndolo mucho, no ha sentido esa chispa «que sí ha sentido con chicos más feos». La llamada se alargó de tal manera, que Álex, solo en la mesa, se ha empezado a imaginar que su cita se había marchado y no volvería. «Me ha dejado tirado, se ha ido», se lamentaba.

Realmente lo que ocurrió fue que se le hicieron los minutos más largos de lo normal, pero obviamente, al final acabó volviendo. En el momento de la decisión final, ambos coincidieron en que no ha surgido esa chispa y que eran bastante incompatibles, aunque el sevillano invitó a la feria a Yolanda. «El amor no se busca, surge y te lleva de la mano por la calle Real», recalcaba la gaditana al cierre de esta fallida cita.