Sandra Barneda no titubea al hablar así de ‘Sálvame’ cuando le preguntan por su cancelación

Sandra Barneda se encuentra en estos momentos grabando la séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’ en República Dominicana. Pero en cuanto vuelva tendrá un gran reto por delante. Y es que la presentadora será la encargada de tomar el relevo de ‘Sálvame’ y de ‘Viernes Deluxe’ tras la cancelación de ambos formatos de La fábrica de la tele.

A la espera de la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes en septiembre, Sandra Barneda tendrá que allanar el terreno de la reina de las mañanas con ‘Así es la vida’, un nuevo magacín que producirá Cuarzo Producciones. Y lo mismo hará con ‘La última noche’, el programa que prepara Mediaset junto a la misma productora para ocupar el hueco que deja el ‘Deluxe’ tras 14 años en emisión.

«Mi objetivo es pasar un buen verano y disfrutar. Pasarlo bien… Con respeto, prudencia y paciencia», comenta Sandra Barneda en una entrevista para La Otra Crónica de El Mundo. «Espero que la gente lo disfrute con la misma ilusión con la que un nuevo equipo de profesionales trabaja para hacer el mejor programa posible», añade al respecto.

Cuando le preguntan por lo que más le gusta hacer después de haber hecho realitys, actualidad y corazón, Sandra lo tiene claro. «A mí me gusta pasármelo bien, disfrutar con lo que hago en todo momento. Soy muy curiosa, inquieta y me interesa casi todo. Me hice periodista porque me interesan las vidas de las personas, lo que sienten y cómo viven… Es como vivir mil vidas en una. Creo que no superé la fase del ‘¿y por qué?’ de cuando eres pequeña», asevera.

Sandra Barneda se moja sobre la cancelación de ‘Sálvame’

No obstante, el reto que tienen Sandra Barneda y Cuarzo Producciones no es fácil. Y es que ‘Sálvame’ es un programa que ha hecho historia en la televisión y que sigue demostrando cada día por qué es uno de los programas más ingeniosos que se han hecho en la pequeña pantalla.

¿Pero qué opina la presentadora del final de ‘Sálvame’? «Siempre es una pena cuando un programa termina, pero son decisiones que se toman en todas las empresas audiovisuales cuando empiezan nuevas etapas«, responde Sandra Barneda en la citada entrevista.

«Sálvame ha dado mucho a la televisión… han sido 14 años que merecen todo el respeto. Detrás de los que estamos frente a las cámaras hay siempre un equipo de gente que, aunque el público no les ponga cara, nosotros sí», recalca Sandra Barneda en alusión a todo el equipo del programa de La fábrica de la tele.

«Lo siento por todos ellos también. Pero el mundo de la televisión tiene esa doble cara que debemos asumir aunque nos duela. Son las luces y sombras de nuestra profesión», concluye Barneda.