Paloma García-Pelayo sentencia lo presenciado con Lequio en ‘El programa de AR’: «Qué feo»

Paloma García-Pelayo se ha plantado al escuchar los comentarios tan desagradables y despectivos de su compañero Alessandro Lequio en el club social de ‘El programa de Ana Rosa‘. El espacio matinal de Telecinco se encontraba examinando el estilismo de la Familia Real en la confirmación de la infanta Sofía -que ha tenido lugar este jueves- cuando se ha producido ese encontronazo.

Con ayuda de Víctor Blanco, un estilista profesional, se ha puesto la lupa en el mono que ha llevado la protagonista de este acto, pero también se ha analizado en profundidad el vestuario de su hermana, la princesa Leonor, y de su madre, la reina Letizia. «Me gusta que vaya enseñando un poco más de cuerpo. Me sorprende que use esparteñas porque aún no estamos como para ir con ellas. Lo veo más para el posado de Mallorca», ha comentado el estilista.

Al hilo, se ha señalado la sobriedad de su vestido, calificado por algunos de estilismo de «señorona», y se ha valorado que podría haber sido para no eclipsar a su hermana Sofía en un día importante para ella. «Va sin sobrepasarse porque es verdad que Sofía está más estilosa que ella», ha comentado Víctor. Una opinión muy compartida entre los colaboradores del plató.

«A la princesa Leonor la he visto más mona otras veces», ha apuntado Ana Rosa Quintana. «Es difícil vestirte para darle protagonismo a tu hermana sin acabar difuminada por el propio look», ha apostillado Joaquín Prat que, tras preguntarle al experto por el vestuario de la reina Letizia, ha obtenido una respuesta sentenciadora: «Letizia parece que va de paseo por Mallorca con sus amigas. Con un bléiser (traje chaqueta) hubiera estado más favorecida».

En ese momento, Alessandro Lequio se ha apuntado a las críticas a Letizia y Leonor y se ha despachado a gusto contra el estilismo tan informal. «Estamos hablando de la Reina de España. Es que esta va vestida de modas Paqui para una comunión de pueblo». En la contra, Paloma García-Pelayo le ha rebatido: «De moda Paqui no. ¿Me dejas que te diga de quién es la firma?».

Sin embargo, el conde ha hecho oídos sordos y ha seguido con su retahíla: «Los zapatronchos esos de la princesa Leonor no son de recibo. ¿Esta señora (Letizia) qué quiere? ¿Recalcar esa figura de persona no creyente? Lo está consiguiendo. Que estamos hablando de la Familia Real por el amor de Dios. Aquí tenemos a la futura Reina católica por excelencia vestida de moda Paqui para la comunión de pueblo».

«Qué feo. Lo de moda Paqui me parece muy feo Alessandro», ha sentenciado Paloma García-Pelayo. «Para gustos hay colores. También hay otro lenguaje que se puede interpretar, que es: esto es un acto de familia y vamos con las familias normales y la clase media española. La confirmación es un acto muy voluntario», ha tratado de zanjar Ana Rosa ante los furibundos ataques de Lequio.

Para concluir el encendido debate, Paloma García-Pelayo ha dado algunos datos sobre el look elegido por Letizia. «Como tiene un armario tan amplio, la reina ha elegido un top de Hugo Boss que ya ha lucido en un viaje a Angola con un pantalón palazzo. Es decir, un vestuario muy informal. Ella efectivamente con ese look transmite esa informalidad o lejanía de la Iglesia Católica, que no le inspira mayor formalidad», ha añadido.