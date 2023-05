Nacho Vidal da el campanazo con lo que destapa de ‘Supervivientes’ ahora: «Nunca ha salido»

Nacho Vidal fue concursante de ‘Supervivientes‘ en la edición de 2015. Su concurso dio mucho que hablar por sus brutales enfrentamientos con concursantes como Fortu o Rubén López y su personalidad arrolladora. Llegó lejos y a punto estuvo de alzarse con el cheque de 200.000 euros en la final. Sin embargo, se tuvo que conformar con la segunda posición y el triunfo se lo arrebató Christopher Mateo.

Ahora, ocho años después, el actor porno ha hablado de su concurso en la cuenta @momentsproject de TikTok y ha hecho revelaciones inéditas que están arrasando en la red social por su altísimo impacto. La primera de ellas, su picaresca para obtener alimento de forma fraudulenta. Para ello, el valenciano articuló una impresionante estratagema que se desconocía hasta la fecha.

«Yo cuando fui, lo que hacía era buscarme la vida. Yo fui legionario y estuve en la ruta del bacalao, y siempre me he buscado la vida. Hubo un momento que a mí se me cae el diente porque estos dientes son postizos. Y empiezo a mover el diente, me voy a la productora y le digo ‘se me ha caído el diente eh, yo no voy a hablar si no me lleváis al dentista’. De repente, helicóptero, a la ciudad, con coches de seguridad, las cámaras del equipo. Llegamos al hospital, todo controlado; no podía hablar con nadie; apareces con barba y con calzoncillos prácticamente», empieza contextualizando Nacho Vidal antes soltar su increíble anécdota.

«Y a la dentista le digo: ‘mira, se me mueve este diente. Si me lo saco y me traen otra vez, ¿me das una tableta de chocolate con almendras?’. Y me dice: ‘si te traen otra vez, te daré una tableta de chocolate’. Volví a la playa y, al cambo de una semana, me saco el otro diente. Y otra vez para allá. Cuando llego, me da la tableta de chocolate con almendras. Y aunque mis compañeros me hicieran la vida imposible y me putearan, repartí el chocolate con todo el mundo», ha revelado para gran sorpresa de todos.

Nacho Vidal se escapaba de la isla: «Yo cogía el saco, metía dentro ropa y hacía la forma mía como si estuviera durmiendo»

No obstante, Nacho Vidal no se ha frenado ahí y ha confesado algo que está terminantemente prohibido en ‘Supervivientes’ y que, de haber sido pillado, podría haberle costado muy caro. «Esto no lo sabe nadie. No ha salido nunca», comienza cebando antes de contar que, en plena madrugada, se escapaba de la localización en la que estaban habitando los concursantes.

«Yo cogía el saco, metía dentro ropa y hacía la forma mía como si estuviera durmiendo», confiesa. «Teníamos unas linternas que se podían meter debajo del agua y seguían encendidas. Entonces, había una isla al lado que le llamaban la isla prohibida donde no podía pisar el ser humano porque estaba protegida. Yo me iba ahí a mitad de la noche, nadando unos trescientos metros entre barracudas, tiburones, con todo lo que había por ahí», ha explicado Nacho Vidal sin dejarse ningún detalle.

«Y cuando llovía, era cuando salían todos los bichos. Yo cogía la chaqueta, le hacía un nudo en las mangas y era como una bolsa y cogía unos cangrejos así de grandes que te subían por las piernas y que tienen mucha carne y proteína. Yo lo metía todo ahí y me volvía para la isla en la que estábamos. Y si veía al cámara ahí, me tenía que quedar en el mar flotando viendo cómo él estaba ahí. Hasta que no se iba no podía volver. Entonces había momentos en los que estaba una hora en le mar flotando con los bichos», concluye. Unas declaraciones que no paran de compartirse en TikTok y que están dando muchísimo que hablar. No es para menos.