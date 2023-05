Mediaset actúa y censura este muy sonado momento de Nacho Abad en el programa de Losada

Nacho Abad protagonizó el pasado miércoles, 10 de mayo, un tenso momento con el youtuber Borja Escalona en ‘En boca de todos‘, el programa que presenta Diego Losada en Cuatro. Escalona ha vuelto a ser noticia esta semana por una nueva polémica. En esta ocasión, el influencer acudió a una óptica y se negó a pagar unas gafas de sol porque, según él, «estaba promocionando a la tienda».

Se trata de un hecho similar a lo ocurrido hace unos meses, cuando también se negó a pagar unas empanadas, incluso amenazó a la empleada del local con pasarle una factura de 2.500 euros por su «promoción» en redes sociales. Ya es costumbre, lamentablemente, que Escalona acuda a estos comercios sin un acuerdo publicitario previo y, una vez allí, extorsione a los trabajadores para irse del lugar sin pagar.

‘En boca de todos’ trató de entrevistar al polémico youtuber el pasado miércoles. Sin embargo, la entrevista duró menos de dos minutos. Nada más comenzar la conexión, Borja Escalona quiso dar su versión de lo sucedido, pero Nacho Abad le cortó de raíz: «No, espera, no te he preguntado nada. Primero déjame que te pregunte porque esto no es un púlpito en el que vienes a hablar», le recordó.

Nacho Abad pierde la paciencia ante la ‘chulería’ de Escalona

"Puñetero sinvergüenza": La monumental bronca entre Nacho Abad y Borja Escalona pic.twitter.com/NpXfhUB3Ea — TVMASPI (@sebas_maspons) May 13, 2023

Sin embargo, el influencer hizo oídos sordos a este toque de atención, y continuó hablando por encima del presentador. «Oye, tío, escúchame, ¿me dejas que te pregunte y me respondes?», le espetó, visiblemente enfadado, Nacho Abad, antes de lanzarle una pregunta: «¿Te sientes orgulloso de ir robando por las tiendas?». El entrevistado hizo un intento de responder a esta pregunta simulando que lloraba: «De lo que no me siento orgulloso es de lo que está viviendo mi familia. Están amenazados constantemente, gracias a los medios de comunicación».

Esta grave acusación provocó que Nacho Abad se enfadara más todavía: «¿De verdad que vas de víctima?». Tras esta pregunta, Escalona puso fin a su lacrimógeno y esperpéntico momento para reconocer, sin cortarse, que se sentía orgulloso de «poner a bailar a los medios de comunicación» con sus actos. Y es que aseguró que sí pagó las gafas de sol y aprovechó la ocasión para cargar, una vez más, contra la prensa: «Tal es la ineptitud de los medios de comunicación de este país que, cuando os quiero poner a bailar, bailáis. Era tan sencillo como llamar a la tienda y preguntar».

Mediaset censura el polémico momento

Como era de esperar, esto hizo perder definitivamente la paciencia al presentador, que acabó cortando abruptamente la conexión. «Te dedicas a mentir. Escucha, baila con quien te dé la gana, pero aquí no vuelves a bailar. Chico, hasta luego. Baila solito, chaval», le dijo Nacho Abad, antes de poner fin a la entrevista.

Una vez el youtuber desaparecía de la pantalla, el periodista cargó duramente contra él, del que dijo que era «un puñetero sinvergüenza. Se dedica a hacer show engañando a la gente y robando cosas. Me mosqueo. Vamos a conocer un poco más a este personaje». Tras lo cual, daba paso a un vídeo recopilatorio con todas las polémicas de Escalona, que no son pocas. Sin embargo, esta discusión ha sido censurada en la plataforma de Mitele, el portal de vídeos de Mediaset en el que se pueden ver todos los programas del grupo, tanto de Telecinco como de Cuatro.