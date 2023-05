Las redes se ceban por la actitud de un soltero en ‘First Dates’: «Qué asco de persona»

Este lunes, 29 de mayo no solo será recordado por el tsunami político o las elecciones anticipadas; tampoco por el cambio de camarera en ‘First Dates’, Laura Boado, la ex concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ que releva a Elsa Anka. Sino también por la actitud inaudita de dos solteros por ver quién pagaba la factura final.

En la nueva entrega del dating show de Cuatro, se daban a conocer dos solteros, Nacho, de 44 años, de Las Palmas, y Sabrina, italiana, de 47. Todo comenzó con la entrada del canario, que tras presentarse en el restaurante ante Carlos Sobera, le reveló que nunca había tenido una relación, a pesar de ser muy enamoradizo.

Por otro lado, Sabrina comentaba que se vino a España, por el sol, la playa y su gente. Empezada la cita, hemos tenido la primera impresión de ambos en ‘First Dates’. «No ha sido mala, los dos somos pequeños, tenemos poca altura, esto me hace reír», ha reconocido la comensal entre risas. A pesar de haber feeling evidente entre ellos tenían tanta vergüenza que no se daban ni dos besos, aunque gracias al presentador han logrado acercarse.

Uno de sus sonados momentos se ha producido cuando Laura Boado se ha acercado para apuntar qué es lo que querían para cenar, y ya ha salido a relucir la primera diferencia. Nacho no come carne y lo más paradójico, no consume cacao. «Procuro tener una alimentación basada en plantas porque es un consumo responsable», soltaba el soltero. «Tampoco como cacao, declaraba, y no estoy de acuerdo con la política de esos cultivos», añadía ante su cita.

«Me molesta la gente que consume productos animales»

Sabrina y Nacho durante su cita en ‘First Dates’.

Todo transcurría con normalidad durante su velada hasta que Sabrina se ha sorprendido de que su cita en ‘First Dates’ no comiese nada. «Por favor come algo», le espetaba. «Me molesta la gente que consume productos animales. Hay una guerra en Ucrania por tierras de cultivo que son para ganado y no nos hacen ninguna falta», se negaba Nacho. «Come por dios», le suplicaba la soltera, que señalaba que él no come por timidez: «Tiene una timidez exagerada», resaltaba.

Tras la cena, han pedido el postre y mientras tanto Nacho seguía desencajando a Sabrina con una declaración inaudita a sus 44 años: «No he llegado a tener citas ni a salir con nadie. Por lo tanto, no he llegado a desarrollar ningún sentimiento hacia otra persona». «Me da vergüenza hablar de ello», se defendía. Mientras tanto, Sabrina no podía dar crédito. «Yo entendí que Nacho no ha salido con nadie nunca… ¿¡Pero nunca!? Hostia… se tiene que hacer algo, pero espero no tener que hacerlo yo. De verdad que yo lo adoro».

El momento más paradójico se ha alcanzado cuándo llegado el momento de pagar, ninguno de los dos tenía dinero encima. Finalmente, Sabrina ha sido la que ha dado el paso para finiquitar la cuenta. «La próxima vez invito yo», ha reaccionado Nacho, sin hacer amago ninguno de pagar.

Para dar el broche final a esta surrealista cita ha llegado la hora de la decisión final. Nacho enfatizaba que sí que quería tener una segunda cita con ella, pero Sabrina lo ha declinado con un matiz. «Yo no tendría otra cita como novios, pero me gustaría poder verte en otro momento. No he sentido una atracción, pero sí me has hecho sentir cosas bonitas. Eres espectacular, te lo digo en serio», remató ella. ¿Quizá sea el inicio de una bonita relación? ¿conseguirá ser Sabrina su primer amor?

El público de ‘First Dates’ estalla ante la actitud de Nacho

Que cruzzzz!!! Encima jeta y rata. Que asco de persona. 🤮😡 #firstdates29m pic.twitter.com/2BqiZ5SQhN — Yoli (@yfiestasc) May 29, 2023

#firstdates29m cualquier día Nacho sale en el telediario por liderar una secta o algo por el estilo. — La Mosca Sesé (@LaMoscaSese) May 29, 2023

#FirstDates29M



Me toca una cita como el Nacho ese y me voy corriendo, vamos no me jodas. — No sé ni coger una raqueta, Hulio🤣 (@Joakinismo) May 29, 2023

Y con todos sus huevos morenos ha hecho que pague Sabrina.



Tú si que eres cancerígeno #firstdates29m — Anna (@pazzdelimon) May 29, 2023

#FirstDates29M No entiendo que Nacho haya ido a buscar pareja a la tele en vez de a un templo tibetano. — Dulce C. (@DulceCorcu) May 29, 2023

#firstdates29M Sabrina se merece otra oportunidad con alguien normal! — B (@ARAKISDOS) May 29, 2023

Nacho tiene que estar vacilando. Cómo le dice que sí, cuando ha criticado todo lo que comía, y no ha habido ni conversación?

Menudo bluff nos han colado #firstdates29m — Lunática (@alalunadvalenci) May 29, 2023

#firstdates29m

A Sabrina le traes un helecho y se lo pasa mejor que con Nacho — Otro Más 🔻 (@OtroMr) May 29, 2023

Sabrina debe de estar flipando como todos aquí #firstdates29m — Juanka FR (@Juanitofraile76) May 29, 2023

Por que le hacéis este feo a Sabrina @firstdates_tv ?? Ella no se merece tener una cita tan ruinosa.. y encima obliga a pagar a ella.. tremendo #FirstDates29M pic.twitter.com/O9D9NlV1P5 — Alvarit0💚💪🏻 (@alvariitooz) May 29, 2023

Que le pasa a este tío que no come “cacado”? Que cruz de hombre. 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️#firstdates29m pic.twitter.com/ZYVRYShugK — Yoli (@yfiestasc) May 29, 2023

Es el típico al que le pondría el audio de whatsapp a x2 de velocidad 🤣🤣🤣 #firstdates29m pic.twitter.com/FiNTaOJbgd — Juan Marín (@Juan_RedSquare) May 29, 2023

#firstdates29m

En los anuncios han visto a un tío abrazando árboles , ya lo tiene la policía controlado pic.twitter.com/B6LMG6RRGL — Zeta (@Zeta_StyleK) May 29, 2023

#firstdates29M . "Tendría 2ª cita, pero sólo para q me devuelvas la pasta q te puse, nene". pic.twitter.com/H3hGkf22M3 — EL MASKA_bron (@elmaska_bron) May 29, 2023

No follo xq al eyacular se pierden muchas proteínas y minerales que podrían consumir las plantas #firstdates29m pic.twitter.com/oLO9nIEkrs — Mutante HdeP 💚🤍💚 (@accion_mutante1) May 29, 2023