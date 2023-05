La indubitable respuesta de Laura Escanes a si será concursante en ‘Supervivientes’

Laura Escanes daba el salto a la televisión gracias a ‘El desafío’. Tras su paso por el programa de Antena 3 que presenta Roberto Leal, la creadora de contenido y ex de Risto Mejide apareció también como invitada de ‘Días de tele’ con Julia Otero en TVE. ¿Pero se atrevería a participar en algún reality como ‘Supervivientes’?

Pues de ello ha hablado la propia Laura Escanes junto a Verdeliss en la última entrega de ‘Entre el cielo y las nubes‘, el podcast que presenta en Podimo. Durante la entrevista, la ex pareja de Risto Mejide le pregunta a su compañera de profesión por su paso por ‘GH VIP 6’.

«Yo siempre digo que no estuve en la tele. Estuve en la casa de Gran Hermano… A mí me flipaba esa idea, con 18 años me presenté y a los pocos años después, eran ellos los que me estaban llamando para ir al ‘VIP’. Me cuestioné mucho el ir o no, por las críticas que iba a recibir, pero me encantó», asevera Verdeliss ante Laura Escanes.

No obstante, desde entonces, Verdeliss se ha mantenido bastante alejada de la televisión. «No he podido seguir por ahí, porque la gente que está en este tipo de programas debe de generar crítica y saber convivir con ello. Yo no soy capaz», reconocía la influencer.

Y hablando de realitys, Laura Escanes no duda en preguntarle a Verdeliss si participaría en algún otro. «Se han tanteado dos. ‘MasterChef’, pero me daría vergüenza y cocino cuatro cosas. Creo que haría el ridículo total y lo descarté. Y luego ‘Supervivientes’, me atrevería, pero creo que es muy duro el aburrimiento, me da mucha angustia no conocer las horas y lidiar con eso», responde la que fuera concursante de ‘GH VIP 6’.

Y es justo al hablar de ‘Supervivientes’ cuando Laura Escanes aprovecha para confesar que le encantaría vivir la experiencia del reality de Telecinco. Aunque hay algo que le echa para atrás y por lo que duda si aceptaría la propuesta. «Ir a ‘Supervivientes’ me encantaría por la experiencia, pero no me atrevo por todo lo que le rodea. El plató está lleno de trapos sucios y a mí eso no me gusta», recalca.

La participación de Laura Escanes y Verdeliss en ‘Supervivientes’ no extrañaría pues el reality de aventuras ya ha apostado por llevar a influencers o tik-tokers en esta edición como es el caso de Jonan Wiergo y de Ginés Corregüela.