Horóscopo semanal, del 22 al 28 de mayo de 2023: Predicción para cada signo del zodiaco

Inauguramos una nueva semana y la astróloga Esperanza Gracia ha adelantado la predicción para cada signo zodiacal a lo largo de los próximos días: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Qué te van a deparar los astros en cuanto a salud, amor, dinero o trabajo?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, tras alcanzar la Luna Nueva el pasado viernes, el sábado Marte ingresó en Leo, y el domingo el Sol ha abandonado el signo de Tauro para ingresar en Géminis. Su energía va a despertar nuestra curiosidad, haciendo que nos cuestionemos todo lo que nos rodea. La Luna en su fase creciente nos va a llenar de vitalidad y nos ayudará a concretar proyectos o planes que están en el aire.

Conoce que te va a deparar el destino a lo largo de esta semana, con el pronóstico del horóscopo en cada signo del zodiaco del lunes 22 al domingo 28 de mayo de 2023:

Horóscopo semanal Acuario

Estás recibiendo una poderosa y favorable energía astral que te va a venir de maravilla, y cualquier asunto de tu interés avanzará con rapidez. Solo tienes que evitar confiarte en exceso y ocuparte personalmente de lo que te interesa. Tendrás un ánimo muy dispuesto a la hora de divertirte, salir con los amigos o asistir a fiestas. Disfruta.

Horóscopo semanal Escorpio

Pueden surgir imprevistos que te obliguen a cambiar de planes. Te conviene no dar nada por hecho hasta que no se haya concretado. Los buenos aspectos de Marte contribuyen a que tengas energía de sobra para avanzar en tus objetivos, pero quizá tengas que aceptar alguna renuncia o ceder en algo. Te gustará estar cerca de los que quieres y hacerles felices.

Horóscopo semanal Aries

Puede que estés inquieto y preocupado por algún tema personal, pero la Luna en Cuarto Creciente te activa y te da fuerza para afrontar desafíos que en otro momento te podrían asustar. Son días favorables para dar otro enfoque a tu vida y despejar dudas que no te dejan avanzar. Puede llegar alguien a tu vida que quiera quedarse para siempre.

Horóscopo semanal Géminis

Muchas felicidades. El Sol ha ingresado en tu signo desde el domingo 21 de mayo y comienza tu período mágico. El Cosmos entero se rinde a tus pies y vas a tener toda la suerte del mundo para cumplir tus sueños. La Luna en tu signo, los días 20 y 21, ha activado tu optimismo y te da confianza para que pises fuerte y brilles. Pueden despertarse en ti sentimientos nuevos y harás amigos con facilidad.

Horóscopo semanal Tauro

El Sol abandonó tu signo el domingo 21, pero sigues contando con la presencia de los planetas Mercurio y Júpiter. Tu inteligencia te abrirá muchas puertas y la suerte hará todo lo demás. Días de mucha actividad y movimiento, incluso de viajes o desplazamientos, pero manejarás cualquier situación con destreza y diligencia. Tu personalidad será muy atrayente y te resultará fácil ganarte a la gente.

Horóscopo semanal Virgo

Júpiter y Mercurio muy bien aspectados atraen la suerte a tu vida y te ayudan a aclarar malentendidos y a tender puentes, si estás distanciado de alguien que quieres. Tendrás que hacer frente a muchas responsabilidades, pero disfrutarás de un torrente de energía y vitalidad para salir adelante con éxito. Confía en que tus deseos pueden hacerse realidad muy pronto.

Horóscopo semanal Cáncer

Algo te está preocupando, pero la Luna creciente en tu signo, los días 22 y 23, no deja que te rindas y hace aflorar esa fuerza interior que tienes para hacer frente a los inconvenientes. El planeta Venus en tu signo dulcifica tu vida y propicia el amor. Si tu corazón está bien dispuesto y no tienes miedo, lograrás tus fines. No permitas que los compromisos te dejen sin tiempo para ti.

Horóscopo semanal Piscis

Estos días pueden aflorar miedos y temores, pero Saturno en tu signo te transmite firmeza para que planifiques tus acciones con un enfoque realista y directo, y te sientas más seguro. Necesitas diferenciar lo que tú quieres de lo que te piden los demás, y actuar como mejor te convenga. El planeta Venus muy bien aspectado puede traerte alguna nueva ilusión.

Horóscopo semanal Libra

Tu actitud abierta y sociable te abrirá muchas puertas, y pueden llegar las oportunidades que estabas esperando. Bajo el influjo de la Luna creciente, vas a estar muy activo y emprendedor, y no te costará ganarte la confianza de la gente. En la vida social te moverás como pez en el agua, y puedes enamorarte o reavivar la pasión si ya lo estás.

Horóscopo semanal Leo

La Luna creciente en tu signo, los días 24, 25 y 26, hace que te sientas vital, optimista y con ganas de disfrutar. El planeta Marte, que transita por tu signo desde el día 20, te llena de energía para que hagas todo de manera efectiva y con buenos resultados. Puedes suscitar el interés de personas que estén dispuestas a apostar fuerte por ti.

Horóscopo semanal Sagitario

Es posible que tengas que enfrentarte a comentarios malintencionados que solo quieren hacerte daño. No lo permitas y deja que aflore ese optimismo que te caracteriza y que te permite quedarte con la parte positiva de todo cuanto te ocurre. Los buenos aspectos de Marte te transmiten entusiasmo y ganas de luchar por lo que quieres. Tu gran generosidad te hará destacar.

Horóscopo semanal Capricornio

Puedes sentirte un poco perdido, pero vas a tener cerca de ti a personas muy afines con las que te sentirás seguro. Mercurio bien aspectado favorece el diálogo y te invita a abrirte a los demás y a relacionarte para disfrutar de unas relaciones personales armoniosas. Procura tener tu economía bajo control porque puede que tengas que hacer frente a gastos inesperados.