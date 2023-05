Emma García no le consiente a José Manuel Parada lo que desliza de ella: «Nunca jamás»

José Manuel Parada ha reaparecido este domingo, 28 de mayo, en ‘Fiesta’, tras haber superado un problema grave de salud que le ha obligado a pasar por el quirófano y que incluso le llevó a despedirse de sus seres queridos, pensando que no saldría vivo. Afortunadamente, todo quedó en un susto y el presentador ya se encuentra mucho mejor.

Aprovechando su presencia en el programa, Emma García y sus colaboradores han querido conocer su opinión sobre otros temas de actualidad, como la supuesta infidelidad de un hombre muy conocido. Antes de desvelar su identidad, el espacio vespertino de Telecinco ha cebado el tema jugando con los espectadores a una especie de ‘Quién es quién’ en el que han salido nombres muy ligados a Telecinco, como Antonio Montero, Suso Álvarez, Canales Rivera o Pipi Estrada.

Era en ese momento cuando José Manuel Parada daba su opinión sobre las infidelidades: «Un mal momento o una tentación la puede tener todo el mundo». Un comentario ante el que una estupefacta Emma García le ha preguntado: «¿Ahora se llama mal momento, Parada?». «Yo sé que tú eres una mujer casada, pero no estás muerta», le ha espetado el comunicador. Ante lo que la presentadora le ha dejado claro que «nunca jamás».

El corte de Emma García a Parada: «Yo no presumo de nada»

Pero ha sido la siguiente frase del periodista la que ha dado pie a un pequeño rifirrafe entre ambos: «Es que tú eres de las que presumes de fidelidad». Emma García no ha dudado en cortarle, propiciándole un zasca que ha levantado los aplausos de todos los presentes: «No, yo no presumo de nada. Yo presumo de estar casada y más viva que nunca. Que ya cada uno lo aplique como quiera».

Sin embargo, no contento con esta respuesta, Parada continuaba con el tema, pese a que Emma debía dar paso a publicidad: «¿No hay ningún vecino o algo? ¿O algún compañero de trabajo?». «Pero, ¿tú te crees que con la persona que yo tengo al lado a mí me va a tentar alguien?», le ha respondido la presentadora.

«Hombre, no sé yo…», ha insistido el presentador. Finalmente, Emma García daba paso a publicidad, no sin antes pedir perdón a la directora del programa, Eva Espejo: «Eva, me habías dicho que nos fuésemos a publicidad, ¿no? Bueno, pues un poquito antes me tendría que haber ido. Hasta ahora». Tras la pausa publicitaria, no se volvió a hablar del tema.