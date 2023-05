El llamamiento de Ramón García para denunciar lo que le ocurre ante la vuelta del ‘Grand Prix’

Ramón García vuelve a TVE como presentador de ‘El Grand Prix’ tal y como El Televisero avanzó en exclusiva y confirmó José Pablo López este domingo en ‘RTVE Responde‘.

Así, el presentador vuelve a la cadena pública para ponerse al frente de la vuelta de ‘El Grand Prix’ 18 años después. El programa llegará con algunas novedades el próximo mes de julio.

Coincidiendo con el anuncio del fichaje de Ramón García por TVE, aparecía una cuenta supuestamente oficial del presentador en Twitter. «Ya es oficial… Después de tantos rumores y filtraciones os puedo decir que estaré con vosotr@s en el Grand Prix del verano 2023 de RTVE. Gracias por el cariño y hasta pronto», escribía dicha cuenta.

Ya es oficial…

Después de tantos rumores y filtraciones os puedo decir que estaré con vosotr@s en el Grand Prix del verano 2023 de RTVE.

Gracias por el cariño y hasta pronto pic.twitter.com/0UMXJqAmdp — Ramón García (@ramongarciaofi) May 28, 2023

Sin embargo, Ramón García se ha apresurado a aclarar que la cuenta de Twitter no es suya ni por tanto oficial como parece. «Hola soy Ramón García y paso por aquí para deciros que esa cuenta de Twitter que he subido y habéis visto es totalmente falsa», empieza diciendo el presentador en un vídeo en sus storys de Instagram. «Yo solamente tengo un perfil en Instagram. No entréis ahí. Todo lo que pone ahí no es mío», añade de forma rotunda Ramonchu.

Ramón García y ‘El Grand Prix’, de vuelta

Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones, ‘El Grand Prix del Verano’ tendrá pruebas consagradas y representativas que todos recordamos, otras nuevas que atraparán a los más jóvenes, y muchas sorpresas.

El programa seguirá contando con dos pueblos de diferentes lugares de España enfrentados en cada programa, dispuestos a divertirse e implicar a todas las familias en sus casas, en un programa pensado para disfrutar todas las generaciones.