El firme augurio que Chanel lanza sobre Blanca Paloma y su puesto en Eurovisión 2023

Este sábado 13 de mayo Blanca Paloma luchará por el micrófono de cristal en la gran final de Eurovisión 2023. Cabe recordar que España pasa directamente a la final después de dos semifinales. Será este sábado cuando la artista tendrá que volver a defender a nuestro país para no hundir la buena racha que empezó Chanel Terrero, quien le manda un consejo antes de la final.

Chanel Terrero es una de las mejores representantes que ha tenido España en Eurovisión. La catalana apostó por un show de lo más cuidado que reportó a España un histórico tercer puesto. Ahora, como experta en el festival de la canción, valora a Blanca Paloma: «La veo preparadísima. No solo artísticamente, a la vista está que es increíble», empieza diciendo en una entrevista a Los 40.

«Se sube al escenario y se coloca en un plano astral, en el show que ella quiere mostrar», prosigue Chanel Terrero opinando del show que tiene preparado su compañera. Porque, pese a las críticas de los últimos meses y su desvinculación con la final de este año, Chanel sigue interesada en Eurovisión: «Lo estoy viviendo con mucha ilusión y con ganas de verla ganar y tener ese proud de compañera».

Asimismo, deja claro que sí ve a Blanca Paloma con posibilidades de llevarse el micrófono de cristal: «Claro que tenemos posibilidades de ganar y espero que así sea. Y si no es así, me sentiría muy orgullosa como compañera si Blanca Paloma baja del escenario y piensa: ‘Yo por mí ya he ganado, he hecho lo que tenía que hacer'».

Y desde la voz de la experiencia podría mandarle miles de consejos, pero Chanel Terrero no se ve capacitada para ello: «Es una mujer de los pies a la cabeza que lleva todo superpensado. El show en directo es un mar en el que ella está acostumbrada a navegar». Aunque añade: «Lo único que le diría es que tome jengibre por la mañana para las entrevistas porque va a tener que hablar mucho».