Destapan la deslealtad de Ginés Corregüela a Yaiza con otra concursante de ‘Supervivientes’

Ginés Corregüela tiene varias infidelidades a sus espaldas. Por eso no es de extrañar que la información que apunta a que también podría haber sido desleal a su actual pareja, Yaiza Martín, sea cierta. Según ha sacado a la luz ‘Socialité’, este domingo 7 de mayo, ‘el rey de los bocadillos’ podría haber traicionado a su novia con otra concursante de ‘Supervivientes 2023’.

Durante una fiesta con los ex participantes de ‘Supervivientes 2023’ en la que Yola Berrocal actuó como DJ, Yola les preguntó lo siguiente: «¿Me puedes contar algún cotilleo que no se haya visto?». Y todos ellos empezaron a largar lo más grande. «¿Qué ha pasado entre Katerina y tu hijo?», le preguntó a Arelys, haciendo referencia a unas imágenes que habían salido de la rusa y Yulen Pereira. «Nada, son amigos. No seáis malos», fue la respuesta de la madre del esgrimista, aunque dejaba claro que para ella Katerina es «como una hija».

Además, Arelys contó a Yola algo que no se había visto: «Asraf le quitaba las cucarachas de la letrina a Adara. Y eso no se ha visto…». Pero la confesión más gorda fue la que hizo Gabriela Arrocet, quien apenas estuvo una semana en la isla, pues entró como sustituta de Patricia Donoso. Y es que según la hija de Edmundo Arrocet, Ginés Corregüela le tiró los tejos.

Gabriela Arrocet en ‘Socialité’

Según Gabriela Arrocet, Ginés Corregüela le habría tirado los trastos

«Se podría decir que Ginés es un hombre disponible… Y que, bueno, podría haber pasado cualquier cosa», soltó Gabriela. Yola le preguntó por algún detalle y la hija de Bigote Arrocet deja caer que algo hubo: «Puede ser que hubiera alguna bromita por ahí, alguna cosita. Sí, hubo, hubo».

De esta forma, deja entrever que Ginés Corregüela intentó ligar con ella en la isla solo una semana antes de que llegara Yaiza a la isla primero para visitarle, y más tarde como concursante. Eso sí, Gabriela deja claro que sucedió fuera de cámaras. ¿Tendrá algo que decir Yaiza al respecto? Conociéndola, seguro que no le hace ninguna gracia.