Amor Romeira se moja sobre Ayuso y revela a quién votará en las elecciones del domingo

Amor Romeira es una de las colaboradoras más destacadas de Telecinco. Con el tiempo ha ido ganándose el cariño del público por su sinceridad y por sus momentos icónicos en televisión. Ahora, vuelve a hacer alarde de su sinceridad para posicionarse políticamente y develar a quién votará en las elecciones del domingo 28 de mayo.

En una charla con Outdoor, la joven ha estallado contra Isabel Díaz Ayuso y denuncia cómo la presidenta madrileña habría utilizado al colectivo LGTBI. «Es una oportunista diría yo. Es tan inteligente que cuando le interesó se puso la bandera LGTBI en la muñeca y dijo: «Libertad, libertad, los derechos…». Claro, todo el mundo dijo qué guay este PP, pero luego la realidad era otra. La realidad era que atacó al colectivo LGTBI, que intentó pactar con Vox no sé cuántas derogaciones de leyes que favorecían al colectivo, y que fue una patraña hecha de la derecha más sucia que conozco», señala.

Sin embargo, Amor Romeira da la cara por el Partido Popular a nivel regional, en Canarias. «He aprendido a ser hipócrita a nivel político. Yo vengo de una comunidad que es la canaria donde el PP ha votado sí a la Ley trans, donde el PP no va contra los derechos del colectivo LGTBI», justifica, algo que no ocurre en Madrid: «Aquí no lo puedo decir porque tampoco me representa. Si me representara lo diría. Pero, aun así, es como si se te echaran encima».

Sobre su ideología política, se define a ella misma como «centro-izquierda» porque no piensa apoyar a partidos que vayan en contra de los derechos de las personas LGTBI. De hecho, por su incansable defensa del colectivo, rompe una lanza a favor de Irene Montero: «De Podemos solo salvaría a la ministra de Igualdad, Irene Montero».

Tampoco se corta al desvelar a qué partido votará en las próximas elecciones. De cara a las autonómicas del próximo 28 de mayo, tiene claro que su voto es para Fuerteventura Avanza, aunque cambia de cara a las elecciones generales: «En España, lo que es el país, Yolanda Díaz me encanta».