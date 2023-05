A una concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ se le va la boca y destapa lo indecible

La magia de la televisión… o así le llaman a aquello que es mentira y se disfraza de verdad. Aquello que los espectadores no son capaces de ver desde sus casas. Y menos mal. Porque de lo contrario la pequeña pantalla perdería una parte de ese aura de encanto y enigma que le caracteriza. Sin embargo, dos exconcursantes de ‘La Isla de las Tentaciones‘ han chafado algunos secretos inconfesables de las grabaciones del exitoso formato de Telecinco.

Han sido Marina López, de la sexta y última edición, y Ana Nicolás, de la quinta temporada, quienes han descubierto a través de TikTok y sin tapujos algunas curiosidades de los rodajes y de la convivencia en las majestuosas villas de República Dominicana donde todo sucede.

En el caso de Marina, una de las participantes más sonadas de la recién finalizada edición, ha destapado que «cada capítulo que veis vosotros son tres días de la isla«. Al hilo, ha confesado que los totales que se intercalan en cada episodio «se graban una vez a la semana». «Todo lo que veis que estamos hablando en la salita se graba una vez a la semana. Te dicen que te pongas en situación y lo haces«, añade, aireando así que existen directrices y una guionización.

Respecto a los disfraces en las clásicas fiestas y el vestuario en las hogueras, la parte fundamental de ‘La Isla de las Tentaciones’, desvela que hay una condición sobre todos los concursantes desde que se rubrica el contrato. «Cuando firmas el contrato, te ponen los disfraces que tienes que llevarte. Nos escogían la ropa para las hogueras, no podíamos coincidir«, cuenta Marina.

Por otro lado, Ana Nicolás ha respondido a una de las preguntas del millón que siempre generan mucho interés entre los seguidores de ‘La Isla de las Tentaciones’: cómo cobran. «Te pagan por mes y yo no estuve ni el mes entero», ha desvelado la joven, que se incorporó en la recta final de la quinta edición tras la marcha de otra pareja.

Además, sobre el día a día en la convivencia, ha explicado que ellos no hacen la comida y que hay un servicio diario con el que tienen prohibido interactuar: «No hacíamos la comida, era como buffet. No podíamos hablar con la gente que nos la dejaba«. Por último, también despeja que «hay una zona apartada donde se fuma».