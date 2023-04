Una comensal se atreve a soltarle esto a su cita en pleno ‘First Dates’ y se arma el revuelo

Si hay una cita de ‘First Dates‘ que ha dado que hablar este miércoles, esa ha sido la que han mantenido Mónica y Miguel Ángel. Solo con la petición que hacía ella al comienzo, la velada apuntaba maneras, pues la periodista y actriz quería «un hombre con la mirada importante» y que fuese «muy macho».

Aunque lo más sorprendente ha llegado cuando ha confesado que aún seguía casada, ya que formalmente todavía no figura que esté divorciada. «He puesto a mi marido en Wallapod. He puesto seminuevo, casi sin usar, la que lo quiera…”, ha bromeado ante el equipo del programa.

Tras una breve introducción, le han presentado a Miguel Ángel, su cita. Abogado de profesión, se ha definido como un tipo romántico al que le gusta conquistar y ganarse las cosas con esfuerzo y con recorrido. Al inicio de la cena, los dos han sentido que la cosa podía funcionar. Había cierta sintonía.

Sin embargo, Mónica no ha tardado en poner las orejas de punta cuando le ha preguntado que cuánto tiempo llevaba soltero y él le ha respondido que mucho. Tampoco le ha convencido que sea letrado, pues, a su juicio, no lo aparentaba. «He pensado en animador de hotel de Mallorca cuando lo he visto. Lo último que he pensado es abogado. ¿Le habéis pedido el título para saber si es abogado de verdad?», cuestionaba Mónica.

En el caso de Miguel Ángel, él también se ha mostrado visiblemente sorprendido al conocer que ella era polifacética y que, además de actriz y periodista, tiene una empresa de eventos y una gran habilidad para imitar a personajes conocidos del panorama social. No obstante, en ningún caso lo ha puesto en tela de juicio como ella sí había hecho con el.



Mónica y Miguel Ángel en ‘First Dates’

De hecho, al soltero se le apreciaba encantado con ella y bastante cómodo, hasta que de repente Mónica se ha dado cuenta de que no se había hecho la manicura y le ha soltado un comentario sonrojante de sopetón. «Te podías haber cortado las uñas antes de venir», le ha espetado sin pudor al tiempo que se quejaba de que estaban roñosas. «No se si venía de escarbar en algún sitio. Es educado, mono y alto, pero eso te da una pista y ya tenemos una edad», ha comentado a sus espaldas.

«Si vuelvo a quedar contigo, me corto las uñas», ha prometido Miguel Ángel. Pero no iba a haber una segunda vez, pues a Mónica no le ha surgido la chispa del amor ni el feeling sexual que buscaba, y le ha dado calabazas. Y las razones que ha esgrimido han sido de órdago también: no le gustaban sus ojos azules ni su nombre. A la soltera le ponen nerviosa los ojos azules en general y ha tenido varios ex que se llamaban Miguel.

Así, Mónica tenía claro que no había sentido la conexión física que esperaba con su pretendiente, pero ha agradecido que él le dijera que le gustaba mucho su personalidad arrolladora y que fuese tan emprendedora. Opinión bien distinta a la que se han formado los espectadores, que han criticado su actitud altiva y superior y no han dado crédito al innecesario y frívolo comentario sobre las uñas. El revuelo ha sido inmediato:

Mónica no tiene espacio para querer a nadie porque está enamoradísima de si misma. La hostia… Lo que le ha dicho de las uñas. Es imbécil. #FirstDates19A — Yuyukeze🏳️‍🌈 (@Yuyukeze) April 19, 2023

Lo de la roña en las uñas me ha dejado k.o. 😂😂😂😂😂

#firstdates19a — Samanta (@WillisSamanta) April 19, 2023

Mónica me cae fatal y me recuerda a una clienta de un local donde trabajé hace muchos años, otra engreída. #FirstDates19A — Yuyukeze🏳️‍🌈 (@Yuyukeze) April 19, 2023

Mónica está soltando todo el arsenal de golpe o es siempre así? Por que resulta un poco estomagante#FirstDates19a pic.twitter.com/7dMC9tU4o9 — Repinfora (@Ajoyagua5) April 19, 2023

¿Se puede ser más repelente y estúpida que Mónica? #FirstDates19A

"Quiero referencias…" 🤮🤮🤮 — ElAzoteDelZote (@Azote72) April 19, 2023

Vale, que era este tipo el que tenía las uñas largas 🤣🤣 #firstdates19a pic.twitter.com/lwknP5QLLN — Juan Marín (@Juan_RedSquare) April 19, 2023

Te podrias haber cortado las uñas, y tu te podrías haber pintado menos las cejas#FirstDates19A pic.twitter.com/YkiKL8VcQv — Ge ⚡ (@laflacageritas) April 19, 2023