Marc Calderó no se lo piensa y da esta réplica a Ortega Cano por su sonada escena en TVE

Han pasado dos semanas desde que José Ortega Cano concedió una entrevista a ‘Plano general’, el programa que presenta Jenaro Castro en La 2. Pero este viernes, ‘Hablando claro‘, que ha mantenido su emisión en La 1 pese a ser Viernes Santo se hacía eco de sus declaraciones sobre las críticas por su machismo y Marc Calderó no se contenía con su reacción.

Así, ‘Hablando claro’ aprovechaba para incluir en su sección «Hablando raro» con Alberto Herrera el momento en el que Ortega Cano perpetró la peor versión de la historia de «Como una ola» de Rocío Jurado. Una escena que fue muy criticada en redes sociales pues el torero no se sabía la letra.

Justo al volver del vídeo, Alberto Herrera, el copresentador de ‘Hablando claro’ se mostraba claro con el torero. «Lo importante es no callarse, seguir, improvisar aunque la letra le bailaba un poco, daba capotazos a la letra. No sé si es por ser Semana Santa pero me sonaba incluso a saeta y todo», aseveraba mientras se escuchaban risas de Marc Calderó y el resto de colaboradores.

Tras ello, ‘Hablando claro’ emitía un fragmento sobre lo que dijo José Ortega Cano del machismo. «No, para nada», respondía el torero cuando Jenaro Castro le preguntó si se sentía machista. «Bueno a veces, no lo digo por Ortega Cano, pero a veces los hombres que nos preguntan si somos machistas, pensamos que no, pero podemos serlo sin saberlo porque el micromachismo está instaurado en la sociedad», defendía el presentador.

A ello, se sumaba Marta Nebot contando una anécdota de su hijo. «Si las presuntas feministas nos damos cuenta de que a veces tenemos actitudes machistas. Está en el aire y no somos conscientes de la dimensión del problema. Yo tengo un hijo que quiero pensar que está educado en la igualdad pero dice ‘el rosa no’ o ‘mamá no te subas a la escalera, eso papá'», recalcaba la colaboradora.

Marc Calderó, claro con Ortega Cano tras no saberse «Como una ola»

Eso sí, el hecho de que Ortega Cano no se sepa la letra de «Como una ola» dejaba a Marc Calderó descolocado. «Más allá del debate sobre el machismo, pero no saberse la letra de Como una ola perdonadme pero me quedo sorprendido», sentenciaba el presentador. «Es que es una canción que conocemos todos y es un icono absoluto», comentaba Alejandra Clements. «Y él la habrá escuchado varias veces», apostillaba Calderó.

Mientras Ferrer Molina no dudaba en decir que Ortega Cano había «destrozado un poco la canción». «Un poco, un poco», se escuchaba decir por lo bajo. «Ha hecho una versión», añadía Marc Calderó. «Mejor que no se sepa la canción porque sino la canta entera», opinaba por su parte Mariela Rubio. «Imagínate tres minutos y pico…», concluía el presentador entre risas.