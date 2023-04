Las impactantes secuelas que Gema Aldón sufre por culpa de ‘Supervivientes’ en su físico

Gema Aldón se vio obligada a abandonar ‘Supervivientes 2023‘ por una lesión y una grave infección en el codo que le impedía continuar concursando. De esta manera, la organización del reality le ponía un avión para volver a España y ser intervenida. No obstante, la hija de Ana María ha desvelado ahora otra secuela que padece tras su experiencia en Honduras.

Desde su marcha del concurso, ha sido la propia Gema Aldón quien ha ido actualizando su estado de salud. «El mismo día que regresé, por la mañana, me llevaron al médico para ver cómo estaba la infección que tenía. Me mandaron otros antibióticos más fuertes y mucho reposo», ha contado ella a través de sus redes sociales a la vez que ha desvelado que no solo tiene fisurado el hueso del codo, sino también epicondilitis y bursitis.

«Poco a poco voy recuperándome, aunque el dolor aún está ahí. En un principio la inflamación bajó, pero ayer lo volvía a tener como más gordito. Me da bastante miedo porque me dijeron que si la infección persistía tendría que entrar a quirófano para limpiar bien», ha explicado Gema Aldón a todos sus seguidores.

Gema Aldón muestra el estado de su codo.

De hecho, fue su estado de salud lo que le obligó a ausentarse en ‘Conexión Honduras’, tal y como explicó su madre, Ana María Aldón: «Está muy cansada porque el tratamiento que está tomando la tiene superdébil, superfloja. Tiene un problema bastante gordo. Son tres cosas las que tiene: la fisura, la epicondilitis y otra cosa más».

Ahora es la propia Gema Aldón quien ha destapado otra de las secuelas que arrastra desde que ha vuelto de ‘Supervivientes’. «Antes de que me lo digáis, sí, engordé mínimo 6 kg desde que vine de Honduras. Y los que quedan», ha desvelado la hija de Ana María Aldón con total naturalidad. Asimismo, ha compartido unas imágenes suyas de este martes en el plató de ‘Supervivientes’.