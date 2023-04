La impactante y jamás pensada profesión de Gema Aldón (‘Supervivientes’), al descubierto

Como testigo directo de lo que ha ocurrido en ‘Supervivientes 2023’ y para analizar los últimos acontecimientos en la isla, ‘Sálvame‘ ha contado este lunes con Gema Aldón en el plató. La exconcursante, que tuvo que abandonar forzosamente la aventura por prescripción médica tras una lesión, conoce todos los entresijos de sus compañeros.

De modo que la hija de Ana María Aldón era una persona más que autorizada para poder comentar las tramas que ahora mismo vertebran el concurso. Sin embargo, no solo ha acudido al magacín vespertino de Telecinco para ello, también ha tenido otro sorprendente cometido. La joven estudió tanatopraxia y ha hecho una demostración en directo.

«Yo soy tanatopractora», ha comentado Gema Aldón. ¿Pero en qué consiste esta profesión? «Exactamente consiste en preparar, higienizar y maquillar el cuerpo de una persona fallecida para que los familiares se puedan despedir de él», ha explicado María Patiño. «Este trabajo es súper importante. Además, para despedir a tu ser querido y para que la familia tenga un buen duelo, es importante que vean a esa persona como la recordaban», ha añadido Gema.

«Antes de seguir, queremos que esta profesión deje de ser un tema tabú porque, al final, hablar de los muertos a todos nos impresiona. Por eso, queremos acercarles a ustedes esta profesión, que es fundamental para todos porque algún día dejaremos de estar aquí», ha apuntado Patiño mirando a cámara y antes de dar paso a lo que la dirección de ‘Sálvame’ tenía planeado.

«Aquí tenemos una camilla, pero nos falta un muerto y plantea el programa que quién está más cerca del más allá de nosotros», ha proseguido la presentadora. El primer señalado ha sido Kiko Matamoros. «Yo no sé si esto es necesario», ha reaccionado el colaborador. «Es por una cuestión de edad, pero a lo mejor me voy yo antes», ha justificado María entre risas. «Me parece fatal lo que te están haciendo, yo no lo haría», se ha escuchado decir a Belén Esteban.

Finalmente, Gema Aldón ha podido hacer esa demostración con Kiko y con Miguel Frigenti, que también se ha prestado a ello. «¿Y has tenido alguna experiencia paranormal?», le han preguntado; a lo que la exsuperviviente ha respondido un tajante no. «¿Tú puedes pedir un maquillaje especial?», se ha interesado por último María Patiño. «Sí, tú familiar puede pedir un maquillaje más elaborado», ha detallado ella.