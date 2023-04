Esta conocidísima finalista de ‘Supervivientes’ se atreve a insinuar amaños en las votaciones

Verónica Romero fue una de las concursantes de ‘Supervivientes 2006’, edición que, como recordarán, ganó Carmen Russo. Sin embargo, aunque ya han pasado 17 años de aquello, ahora la cantante ha recordado su etapa en el popular concurso. Y lo ha hecho arremetiendo contra él. O más bien, contra la cadena.

La que fuera también finalista de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, se ha pronunciado sobre su paso por ‘Supervivientes’ en ‘La Red Room’, el video podcast de Malbert para Podimo. La cantante ha cuestionado su segunda posición en el reality de Telecinco y no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de lo que realmente sucedió: «¡Tongo!».

Verónica Romero agita la sombra del «tongo» en ‘Supervivientes’

Verónica Romero ha dado a entender que ella fue mucho más votada que Carmen Russo: «Yo con muchos fans y muchas votaciones… Por mucho que llamabas, luego no ganas. No sé, no se sabe por qué». ‘Supervivientes 2006’ supuso el regreso del reality a Telecinco tras varias ediciones en Antena 3. La cantante compartió edición con otros famosos como Marlène Mourreau, Marta Valverde, Pipi Estrada o Verónica Hidalgo.

Verónica Romero también habló sobre la polémica boda de Chenoa

En el programa de Malbert, además de ‘Supervivientes, Verónica también ha hablado sin tapujos sobre el motivo por el que no fue invitada a la boda de Chenoa: «A mí no me sorprendió porque yo con Chenoa no tengo relación». Aunque reconoce que al principio sí que les invitaron a todos «porque había un motivo, luego faltaba ya una persona muy importante». Una referencia al tristemente fallecido Àlex Casademunt.

«Intuyo un motivo de prensa para vender que estabais todos», ha señalado el influencer. A lo que ella ha respondido: «No lo sé. La vida pone las cosas en su sitio. A mí no me lo tienes que preguntar porque no lo sé». Sobre qué ha podido pasar para ser invitada y luego no, Verónica ha reconocido que «la gente cambia. A lo mejor tienen otras prioridades».