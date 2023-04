El indigesto corte de Josie a Manel Fuentes en ‘Tu cara me suena’: «Hay cosas que no…»

Como ya sucedió durante su participación en ‘MasterChef Celebrity’, Josie se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la presente edición de ‘Tu cara me suena‘, dando lugar a momentos muy divertidos y también a piques con el propio presentador del programa, Manel Fuentes. Es precisamente lo que sucedió en la última entrega de este viernes.

Todo empezó cuando Manel no tuvo reparo en señalar el peinado que llevaba el concursante y burlarse de él. «Oye, pareces Esperanza Aguirre con este peinado», le soltó de sopetón y sin cortarse un pelo. «No puedes ir con ese cardado», añadió. Pero Josie prefirió no entrar al trapo y se limitó a defenderlo diciendo que era «lo más».

Tal vez como no había obtenido la reacción que quería, Fuentes prosiguió pinchando al diseñador. Acto seguido, le dijo que era una «muy mala influencia» para Alfred García, también concursante de esta temporada de ‘Tu cara me suena’. El exconcursante de ‘OT 2017’ apareció en la quinta gala con un pantalón hecho de corbatas y ese estilismo no causó indiferencia.

«Mira cómo ha venido, esto es un desastre monumental», exclamó Manel Fuentes. Y es que hay que recordar que Josie le había dicho en la entrega anterior que tenía que acudir en corbata al programa. De modo que fue él quien le instigó a Alfred a presentarse de esa guisa.

Josie: «Hay cosas que tú no las vas a entender. Tienes que volver a nacer»

Josie y Manel Fuentes en ‘TCMS’

«Cuanta tendencia hay aquí. Vamos a una boda rarísima, pero ahí vamos», replicó Josie ante las palabras del conductor. No obstante, cuando realmente se rebeló con más ímpetu y vehemencia fue mientras Manel se rio del peinado de Luis Miguel en los años 80 cuando Jadel imitó al cantante mexicano.

«Por favor, es que todo lo que es lo más a ti te parece lo menos. Hay cosas que no se pueden explicar y tú no las vas a entender. Tienes que volver a nacer para entender un look de Luis Miguel, que son lo más», sentenció el estilista de forma contundente y cortante, provocando una ovación del público.