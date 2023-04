El impactante cambio de imagen de Diego Matamoros como nunca le has visto

Si Kiko Matamoros es un adicto a la cirugía estética, su hijo Diego Matamoros no se queda atrás. Y es que tanto el padre como el hijo han recurrido en varias ocasiones a los retoques para mejorar su físico. Sobre todo cuando Diego mantenía una relación con Carla Barber, quien tiene una clínica de cirugía estética.

Ahora Diego Matamoros ha decidido dar el paso y someterse a un injerto de pelo. Así lo ha contado él mismo a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 425.000 personas que le siguen.

«Están habiendo muchos cambios en mi vida, por eso estoy más desconectado últimamente pero en este tiempo esto también ha pasado y quería compartirlo con vosotros, principalmente porque es un tema bastante tabú entre los hombres y no es nada malo, hay que normalizarlo, porque sí; nos quedamos calvos. ¡Me uno a la liga de las remontadas! Habías notado que la densidad y las entradas ya no eran las mismas de antes», empieza explicando.

Pero además, Diego Matamoros ha querido mostrar a través de un vídeo todo el proceso y dejar ver a todos cómo ha cambiado su pelo. «Teniendo en cuenta mi herencia genética, prefería anticiparme para frenar la caída. En mi caso ha sido prácticamente un micro injerto, en el que se han trasplantado 1.100 folículos», prosigue relatando.

Diego Matamoros muestra el proceso del injerto capilar en Instagram

«Como veis estoy un poco hinchado», aseveraba mostrando su aspecto antes de pasar por el quirófano. «Me rapé y de repente me vi que tenía bastantes entradas y que me clareaba bastante el pelo. La técnica que han usado es FUE, que es pelo a pelo. Me han quitado pelo de atrás y me lo he puesto delante», prosigue contando Diego Matamoros.

«Fueron siete horas de operación y la verdad es que no he tenido ningún problema. No tuve dolores. Aunque veáis que hay sangre, en ese momento yo no noté nada. Estoy muy contento. He de deciros que metieron 1.100 folículos y viendo la herencia genética que tengo, me he adelantado a este proceso», añade mientras muestra cómo ha quedado el micro injerto.