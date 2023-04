El «deleznable» comentario de Miguel Bosé en TVE que está armando un grandísimo escándalo

Cada vez queda menos para que llegue la gran final de ‘Cover Night‘. El talent de TVE presentado por Ruth Lorenzo está pasando sin pena ni gloria por la parrilla de la cadena pública. Tan solo la presencia de Miguel Bosé ha dado mucho que hablar (y para mal).

Y es que la actitud y un polémico comentario de Miguel Bosé en la última gala de ‘Cover Night’ está siendo muy criticada en redes sociales. Todo porque el cantante y jurado no se contuvo al mostrarse exaltado porque un concursante iba marcando paquete.

Todo se produjo en la actuación de Peter López, que versionó el tema «Ordinary World» de Duran Duran. Una actuación en la que el concursante iba con una camiseta con transparencias y un pantalón blanco en el que parece que mostraba más de la cuenta según se fijó Miguel Bosé.

«Peter eres el primer concursante que sale marcando paquete«, soltaba sin ningún tipo de pudor Miguel Bosé provocando la risa de todo el público en el plató. «Y eso ya es un plus», apostillaba mientras el resto de sus compañeros del jurado se quedaban sin saber que decir. «Me ha gustado tu actitud, me ha gustado como has ido construyendo la canción. Y adivino que ahí dentro hay bastante más que todavía no puede salir«, sentenciaba el cantante.

Una frase con doble sentido que no pasaba desapercibida para sus compañeros. «Osea es que…», se escuchaba decir a Mónica Naranjo completamente desubicada y sin saber cómo reaccionar. «Qué mala es la gente», decía por su lado Juan Magán al ver como todo el público había echado a reír. «Es que lo he puesto en bandeja», concluía Miguel Bosé.

Críticas a TVE por el comentario de Miguel Bosé

Poco a poco, el vídeo publicado en Tik-Tok por @adelphirr se ha viralizado en Twitter, donde no cesan las críticas a Miguel Bosé y a TVE por permitir que ese comentario se haga en un prime time en la televisión pública.

«Que comentarios así se permitan en la televisión pública (y en cualquier otra, realmente) es asqueroso», escribía un usuario. «Qué asco más grande. Deleznable», apuntaba otro.

