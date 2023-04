Belén Esteban suelta de golpe en ‘Sálvame’ lo que Kiko Matamoros debe a Hacienda realmente

La vuelta de Juan Carlos I a España tiene a todo el país pendiente. El rey emérito, que se marchó a Abu Dabi tras salir a la luz los casos de corrupción en los que está implicado, vuelve un año más a Sanxenxo para participar en un evento deportivo de vela, algo que ‘Sálvame‘ no ha querido perderse, mandando a Pipi Estrada a cubrir su llegada y sobre el que Kiko Matamoros ha sido muy contundente.

No obstante, una vez más, la llegada de Juan Carlos I ha sido un tema de controversia en el plató de ‘Sálvame’. Tras la emisión de un vídeo, Jorge Javier Vázquez quiso hacer público lo que había dicho Belén Esteban por lo bajo. «Ha dicho: ‘Pues a mí me parece maravilloso'», revelaba el presentador, a lo que la colaboradora añadía: «Y debería venir más».

Sin embargo, estas palabras de Belén Esteban no gustaban nada a Kiko Matamoros, que afeaba que Juan Carlos I volviera a España. «Viene por algo», empezaba diciendo el colaborador para acabar señalando al monarca y a su entorno al asegurar que el amigo del rey habría comprado un importante hotel en suelo español «con dinero de las tarjetas black».

Por su lado, Belén Esteban insistía negando la información de su compañero y, acto seguido, explotaba contra él por señalar las irregularidades de Juan Carlos I. «Aquí hablamos de que el rey ha robado, pero mucha gente que está aquí debe mucho dinero a Hacienda y no pasa nada. ¡Venga ya, que ya voy a explotar!», le soltaba esta enfadada.

Kiko Matamoros y Belén Esteban, a la gresca en ‘Sálvame’

«Empezando por la que tú tuviste que pagar», contraatacaba entonces Kiko Matamotos. Pero Belén Esteban no estaba dispuesta a que mancharan el nombre del emérito. «Perdona, lo pagué: 700.000 euros. Paga tú el millón que debes, que echas la culpa a Makoke, cuando quien lo debe se llama Kiko Matamoros. Yo lo pagué y no debo un duro a nadie», le espetaba.

Kiko Matamoros por su lado no quería entrar en su caso, por lo que respondía volviendo a señalar al rey por su dinero oculto en el extranjero. «En cuanto me den 65 millones en comisiones, pago a Hacienda. No pienso comulgar con ruedas de molino», sentenciaba. Mientras que Belén Esteban remataba: «Me tratáis como la tontita del programa, y la tontita del programa sabe más que todos vosotros».