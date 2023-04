Anabel Alonso se moja de forma inusitada sobre lo de Ana Obregón: no deja lugar a dudas

Anabel Alonso, habitualmente activa en sus redes sociales, es muy dada a utilizar Twitter como un altavoz desde el que verter sus opiniones de los temas más candentes sea cual sea su índole. Por lo que cabía esperar un pronunciamiento sobre lo que está acaparando la atención de media España desde el miércoles: la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada.

Sin embargo, la popular actriz ha sorprendido con un mutismo inusitado que no es nada propio de ella. Directamente no ha emitido ningún juicio de valor sobre algo que está polarizando mucho el debate, pero indirectamente sí que ha dejado caer lo que piensa realmente de todo esto. Y lo ha hecho de una manera particular: compartiendo mediante ‘retuits’ y ‘me gusta’ determinadas publicaciones que hablan y opinan de los vientres de alquiler.

El más reciente que ha compartido -mientras se escriben estas líneas- es el de Adriana Lastra. Un tuit que dice así: «El día que se forme la ‘Asociación de Mujeres Ricas Dispuestas a Parir los Hijos de Otros’ empezamos a hablar del supuesto “altruismo”. Mientras no sea así, dejaos de cuentos».

El día que se forme la “Asociación de Mujeres Ricas Dispuestas a Parir los Hijos de Otros” empezamos a hablar del supuesto “altruismo”. Mientras no sea así, dejaos de cuentos. — Adriana Lastra (@Adrilastra) March 30, 2023

También ha reposteado en su muro el post del magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch. «El dinero no debería poder comprarlo todo. La libertad individual acaba allá donde empiezan los derechos de otras personas y la dignidad humana», reza el texto en el que se incluye un enlace a un artículo en el que escribe sobre los límites éticos y jurídicos de la gestación subrogada.

El dinero no debería poder comprarlo todo. La libertad individual acaba allá donde empiezan los derechos de otras personas y la dignidad humana. He escrito este artículo sobre los límites éticos y jurídicos de la gestación subrogada. https://t.co/ijYwMDJxT0 pic.twitter.com/NEAGrXEhSA — Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) April 1, 2023

Y hay más. Pues, escrutando su perfil, hace dos días Anabel Alonso también interaccionó con un tuit de ‘El Intermedio‘ sobre el discurso de Sandra Sabatés acerca de este método de gestación. «Todos deberíamos entender que hay cosas que no se pueden comprar; hablamos del cuerpo de las mujeres y de los hijos que gestan. Esto no puede estar en venta», fueron las palabras de la presentadora de La Sexta.

🔴 @sandrasabates11, sobre los vientres de alquiler: "Todos deberíamos entender que hay cosas que no se pueden comprar; hablamos del cuerpo de las mujeres y de los hijos que gestan. Esto no puede estar en venta".



▶️ #elintermedio en directo: https://t.co/guPTbJgiF5 pic.twitter.com/QbZ6DtoUU8 — El Intermedio (@El_Intermedio) March 30, 2023

Por último, la intérprete también dio ‘me gusta’ a lo que escribió en su Twitter el periodista y escritor Paco Tomás justo el día en el que trascendió la noticia. «De apoyar la gestación subrogada, también se sale. Hace años, me creí eso de ‘la libertad individual’ de la madre. Luego conocí a entidades pro gestación subrogada y me aterroricé con sus argumentos. Y ahora estoy profundamente en contra. Y otra cosa más, la gestación subrogada no forma parte de la agenda LGTBI+», expresó.

De apoyar la gestación subrogada, también se sale. Hace años, me creí eso de “la libertad individual” de la madre. Luego conocí a entidades pro GS y me aterroricé con sus argumentos. Y ahora estoy profundamente en contra. Y otra cosa más, la GS no forma parte de la agenda LGTBI+. — Sr. Paco Tomás 🏳️‍🌈🔻 (@Srpacotomas) March 29, 2023

En definitiva, palabras compartidas así por Anabel Alonso que, aunque sea de forma indirecta, no dejan lugar a dudas de lo que verdaderamente piensa de una decisión de Ana Obregón que está levantando una polvareda mayúscula en la calle, en redes, en la prensa, en las tertulias televisivas e incluso en el Congreso.