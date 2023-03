Una soltera de ‘First Dates’, sin control se ríe de este detalle de su cita y después pide perdón

Una noche más ‘First Dates‘ ha dejado momentos para el recuerdo. El restaurante de Carlos Sobera ha abierto sus puertas este martes, 14 de marzo para participantes como Jesús, un funerario que se define como una persona feliz y que, pese a su profesión, su día a día es «sin sobresaltos». Sin embargo, un sobresalto ha sufrido Mónica, su cita, al verle bailar.

Jesús ha adelantado ante las cámaras del dating show de Cuatro que hace un tiempo encontró en el baile la forma en la que conectar con las mujeres, a las que prefiere rubias. Tiene devoción especial por la salsa y la bachata, disciplinas artísticas que define como «románticas y especiales». «Bailo los viernes, los sábados y los domingos, los tres días, si puedo. Cuatro, cinco, seis o siete horas«, ha explicado al programa.

Frente a él le han puesto a Mónica, una trabajadora del sector aeroespacial que ha atendido con interés a su cita, quien le revelaba cuáles eran sus intereses. Como era de esperar, y siendo tan fan del baile, le contaba su afán por bailar a diario. Es más, ‘First Dates’ ponía música en el restaurante para romper el hielo y que ambos bailaran.

El gesto con la lengua de Jesús que no ha pasado desapercibido para Mónica en ‘First Dates’

Lo que no esperaba Mónica es que Jesús iba a sorprenderle y no por sus dotes en la danza, sino por un TIC que tiene. El soltero durante el baile no ha parado de sacar la lengua, algo que ha provocado la risa de su cita: «Pero, ¿por qué saca la lengua? Hace así [saca la lengua] todo el rato. Perdón, debe ser que tiene un tic«, le ha comentado a los redactores del programa.

«Es que hace una cosa muy rara. Yo creo que él no se da cuenta. Nadie se lo habrá dicho, alguien debería decírselo. ¡Perdón! Si es un encanto, pero es que me meo«, ha añadido a la vez que se ha disculpado por si su risa podía resultar ofensiva. Pese a ello, los dos han decidido tener una segunda cita. Habrá que ver si vuelven a bailar.