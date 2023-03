Memes y mofas en masa a ‘First Dates’ por el aspecto de dos comensales que cuesta creer

Silvia y Darío han protagonizado una cita de lo más surrealista que era muy comentada en las redes sociales

‘First Dates‘ volvía a abrir las puertas de su restaurante este martes 14 de marzo para que los solteros de nuestro país encuentren el amor. Como viene siendo habitual, el equipo de Carlos Sobera da todo de sí para que las citas vayan lo mejor posible, pero en ocasiones los solteros no logran congeniar. Es lo que ocurría con Darío y Silvia, que tenían un encuentro de lo más surrealista y que ha dado pie a los memes en las redes sociales.

Darío llegaba al dating show de Cuatro confesando no haber tenido nunca novia pero sí haberse enamorado en varias ocasiones. «Lo que más me cuesta es expresarme, entonces ellas muchas veces se esperan a que yo de el primer paso. Yo quería venir al programa para encontrar al amor», confesaba él que no tenía reparo al asegurar que sigue «siendo virgen».

«Yo estoy abierto al amor, pero soy un poco exigente porque no me gustan los tatuajes, no me gustan los piercings… me tiran para atrás», seguía expresando al equipo de ‘First Dates’. Respecto a sus intereses, explicaba a Carlos Sobera que le gustan «los encuentros juveniles, todo lo que sea eventos, conocer a gente, voluntariados…».

En el caso de Silvia la cosa tampoco iba mucho mejor. «He encontrado a chicos que me han gustado pero yo no les he gustado a ellos», declaraba frente a las cámaras de ‘First Dates’ justo antes de encontrarse con Darío, con quien no empezaba con buen pie. «Para mí son muy importantes los animales. Trabajo con perros, soy educadora canina», le contaba la joven, a lo que él contestaba: «No me gusta mucho el pelo de los gatos o los perros». «Me ha sorprendido para mal. ¿A quién no le gustan los animales?», lamentaba ella.

«Le he preguntado por sus hobbies, por si le gusta hacer ganchillo o lo que sea, pero es que no»

Pero si algo sorprendía a Silvia era que a su cita no le gustaba hacer prácticamente nada, ni hacer deporte ni ir al cine, por ejemplo. «Nunca he ido al cine por gusto. No sé qué pasa, pero no me quedo bien con la sinopsis cuando veo una película. Me cuesta concentrarme en la historia», narraba, dejando alucinada a la joven, a quien también le explicaba que tiene falta de «comprensión lectora».

«Le he preguntado por sus hobbies, por si le gusta hacer ganchillo o lo que sea, pero es que no. No hace nada fuera de la universidad o de los encuentros juveniles esos», reaccionaba entonces ella, desahogándose con el equipo de ‘First Dates’. Pero su sorpresa ha llegado cuando ella le ha preguntado por su orientación sexual y él ha sentenciado que es heterosexual. «Le he visto muy… monjil», comentaba ella, que tras conocer que era virgen soltaba: «Más que hetero, asexual».

Reacciones en las redes

Como era de esperar, la cita cogía tales niveles de surrealismo que los mayores fans de ‘First Dates’ se dedicaban a comentarla a través de las redes sociales. En su gran mayoría señalaban y criticaban a Darío, del que incluso hacían comparaciones y destacaban su vestimenta y su forma de ser tan cristiana. Aunque ella tampoco se salvaba y era señalada por su aspecto.

#Firstdates14m . Menudos dos adeptos se han perdido los Mormones o los Jehová. pic.twitter.com/CXUoRQ5gnW — EL MASKA_bron (@elmaska_bron) March 14, 2023

#firstdates14m

Cita de catequistas, solo falta de fondo algo de las Flos Mariae… pic.twitter.com/vg61xH6OdS — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) March 14, 2023

Pero vamos a ver! Este chico hace algo en la vida (?) #firstdates14m pic.twitter.com/pXK1ulrphL — 💙 ßЄRИĪ 💙 (@BerniTaberni) March 14, 2023

Con ustedes SOR SILVIA directa desde el convento de su casa #FirstDates14M pic.twitter.com/pBG63RTRsm — Gallifante (@Gallifante9) March 14, 2023

Bravo por el equipo de Casting.

Mola la variedad

No sé de dónde los han sacado jjjj

#Firstdates14M pic.twitter.com/xbOsL947GI — Lola (@lachus77) March 14, 2023

Fusión de Gibaja y Levi de SNK 🙈🙈 #firstdates14m pic.twitter.com/kgzetoupb8 — Juan Marín (@Juan_RedSquare) March 14, 2023

Y a mi que me recuerda a este del PP.#firstdates14m pic.twitter.com/TvAGbpMoa0 — Rafa 🦂🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 (@Homer69vk) March 14, 2023

No veo el motivo de burla porque sea virgen otra cosa es lo pijo que es #FirstDates14m — Ana 🤍💙💛 (@Faiiry90) March 14, 2023

Qué rarito es este chico. No le gusta ni hace nada #FirstDates14M pic.twitter.com/GPhMMPvrcP — Cor (@cor_72) March 14, 2023

Silvia lo ha matao: y tú… eres hetero? 🤣🤣🤣 Ha dicho que lo ve monjil por no decir gay. #FirstDates14M — Yuyukeze🏳️‍🌈 (@Yuyukeze) March 14, 2023

#firstdates14m Silvia, tiene una belleza del siglo XVII — miguel (@noblemi) March 14, 2023

Silvia ve "monjil" a Dario, eso es el efecto espejo,no? #FirstDates14M — teresa aguilar (@teresaAR73) March 14, 2023

https://twitter.com/mapiqui63/status/1635759791413895168?s=20