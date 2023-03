TVE ficha a Patricia Conde para este nuevo programa tras su escándalo en ‘MasterChef’

Patricia Conde ya tiene nuevo trabajo en televisión tras su controvertido paso por ‘MasterChef Celebrity’. Y precisamente será en TVE. Así, tras las polémicas acusaciones hacia el talent de cocina de «apagar hornos» y de permitir que los concursantes se droguen en pruebas de exteriores; la actriz y presentadora ha cerrado su fichaje por la cadena pública para uno de sus nuevos formatos de entretenimiento.

Así, según avanza Yotele y ha confirmado El Televisero, Patricia Conde será la presentadora de ‘Invictus’, una de las nuevas apuestas de entretenimiento de TVE tras las apuestas por ‘Días de tele’ o ‘Cover Night’.

Precisamente, hace una semana en ‘Días de tele’, Joan Capdevila hablaba de este nuevo formato de TVE que conducirá Patricia Conde. El ex-jugador de la selección española de Baloncesto y del Villareal reveló que él iba a ser uno de los participantes de este programa.

¿Qué es ‘Invictus’, el nuevo programa de Patricia Conde?

‘Invictus’ es un concurso en el que dos equipos formados por personajes famosos, que estarán capitaneados por exdeportistas reconocidos, competirán entre sí, enfrentándose a pruebas físicas y de preguntas a través de las cuales mostrarán ante las cámaras su lado más desconocido.

Este nuevo formato que supondrá la vuelta de Patricia Conde a TVE es la adaptación del formato británico ‘A league of their own’, que cuenta con 13 temporadas emitidas en la cadena Sky One. En España, será Boxfish, la productora de ‘Celebrity Bake Off’ en Amazon Prime Video o ‘¿A quién le gusta mi follower?’ en Netflix.

TVE arrancó hace dos semanas las grabaciones de este programa, que verá la luz en los próximos meses en el prime time de La 1. Aunque todavía no hay fecha de estreno, Capdevila en el programa de Julia Otero llegó a decir que podría estrenarse en el mes de mayo.