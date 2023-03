Toñi Moreno censura al instante a Antonio Montero por lo que suelta en TVE: «No hay temas tabú»

Toñi Moreno no ha dudado en censurar a Antonio Montero en pleno debate sobre Jesulín de Ubrique.

Un domingo más, ‘Plan de tarde‘ con Toñi Moreno no ha faltado a su cita con el espectador. Este domingo, el programa de TVE dedicaba su sección dedicada a analizar la relación de famosos a hablar de la pareja que forman Jesulín de Ubrique y María José Campanario. En pleno debate, Toñi Moreno no dudaba en censurar a Antonio Montero.

‘Plan de tarde’ recordaba cómo Jesús Janeiro y María José Campanario se casaron en el año 2002. 21 años después, el matrimonio se ha enfrentado a malos momentos como la enfermedad, los problemas con la justicia de ella así como de múltiples rumores sobre rupturas e infidelidades. Sin embargo, pese a todo siguen juntos y con tres hijos en común.

Tras emitir un reportaje en el que participaban periodistas como Carmen Pardo o Ángela Portero repasando toda su vida; Antonio Montero tomaba la palabra para referirse a la cuestionada actitud de Jesulín como padre con la hija que tiene con Belén Esteban. «Si el punto negro de María José es el tema judicial, también Jesús tiene un punto negro que es el trato que le ha dado a su hija mayor», empezaba diciendo el colaborador.

«Pero eso tu no lo sabes», le corregía entonces Toñi Moreno. «¿Pero tu conoces esa historia bien?», le preguntaba por su parte Rosa Villacastín. «No la necesito conocer, pero por supuesto que la conozco. Y yo que soy fan de Jesulín, ¿Qué ha hecho esa niña aparte de tener la madre que tiene que podemos pensar cada uno como quiera, ¿por qué él ha doblegado esa relación?», se preguntaba el colaborador.

Toñi Moreno corta a Antonio Montero en ‘Plan de Tarde’

Era ahí cuando Toñi Moreno no se lo pensaba y cortaba de raíz el discurso de Antonio Montero. «Tengo por filosofía que no haya ningún tema tabú y que todos podamos hablar de todo», empezaba diciéndole la presentadora. «Yo conozco a las dos partes, quiero muchísimo a María José y muchísimo a Belén», aseveraba Toñi Moreno. «Y a Jesús», apostillaba Montero. «Bueno Jesús no se casó conmigo porque no quiso», bromeaba entonces Toñi.

«Cada una tiene su realidad, pero hay una persona que ha pedido por activa y por pasiva que no se hable de ella. Y esa persona ya es mayor de edad y quiere ser anónima así que vamos a respetarlo«, sentenciaba Toñi Moreno. «Pero yo no hablo de ella, hablo de Jesús como padre», se defendía Antonio Montero. «Pero no quiero que hablemos de eso», terminaba concluyendo Toñi.