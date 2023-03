Sonsoles Ónega para los pies a un tertuliano por un comentario fuera de lugar en Antena 3

Sonsoles Ónega cortó a Antonio Naranjo, colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’, por tratar de politizar un dramático tema que estaban abordando.

Este viernes, 10 de marzo, Sonsoles Ónega se ha visto obligada a pararle los pies a uno de sus colaboradores por salirse del tema que estaban abordando. ‘Y ahora, Sonsoles’ trató el dramático caso de Mari Carmen, una anciana que lleva 17 años encerrada en su casa del barrio barcelonés de El Carmel, debido a la complicada accesibilidad de la zona y a su movilidad reducida. Además, también hace difícil que los servicios de emergencia lleguen hasta allí en caso de que ésta los requiera.

La dramática situación de Mari Carmen tocó mucho a Sonsoles Ónega, sobre todo al conocer que la hija de la mujer murió de cáncer a los 39 años y ni siquiera pudo despedirse de ella. «Llevo una cruz dentro y, de verme aquí encerrada, más aún. Le pido a Ada Colau que nos ayude», suplicó la señora.

Tras lo cual, la presentadora se comprometió a hacer llegar el asunto a la alcaldía de Barcelona: «Voy a enviarles yo el vídeo. Probablemente lo sepa, pero que escuche sus lágrimas. Me da igual que sea Ada Colau y Pepita Flores. Me da lo mismo, el que manda tiene responsabilidad». «Bueno, la que está en el ayuntamiento es ella», recordó Mari Carmen, refiriéndose a la representante de En Comú Podem.

«Sí, quiero decir que me da igual que sea esta u otra. José María Fernández, uno de nuestros reporteros, se va a encargar de que este vídeo llegue al Ayuntamiento de Barcelona el lunes. Nos vamos a encargar todos en cuerpo y alma», se comprometió Sonsoles Ónega, antes de despedir a la mujer y dar la palabra a sus colaboradores.

La presentadora para los pies a Antonio Naranjo: «¡No me lo politices!»

Sonsoles Ónega conecta con Mari Carmen en ‘Y ahora Sonsoles’

La abogada Bárbara Royo fue la más indignada: «Está muerte en vida. Muerta y encerrada. Ada Colau dice que las quiere vivas, lo dice una y otra vez. Dice: ‘Queremos salir de casa seguras’. Esta señora, ya no es salir segura, es que quiere salir de casa. Pedimos que haga algo».

Por su parte, Antonio Naranjo, se ha ido por otros derroteros y eso no ha hecho ninguna gracia a Sonsoles Ónega. «¿Puedo añadir una cosa muy rápida?», ha preguntado el colaborador, antes de tomar la palabra: «Recuerdo que Ada Colau está imputada». Una matización que a la presentadora no le ha gustado, por lo que no ha dudado en cortarle abruptamente: «Sí, ¡pero no me politicéis! Lo que he dicho es que me enardece, sea uno del PP, de Vox o de la madre que lo fundó. Son los que tienen el poder y ya está».

«Ya, pero (Ada Colau) da subvenciones para cosas ridículas. Poner unas escaleras mecánicas ahí, para que suban los vecinos, no debería costar tanto», ha añadido el periodista. Pero Sonsoles Ónega le volvió a cortar: «Es que me da lo mismo, vuelvo a lo de antes. Ada Colau o como se llame», sentenció la presentadora antes de pasar a otro tema.