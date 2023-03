Pablo Chiapella desvela por qué se opone rotundamente a que su hija vea ‘La que se avecina’

Este sábado, 25 de marzo, Pablo Chiapella acudió a ‘Déjate querer’ para participar en una sorpresa a uno de sus mayores admiradores. Pero antes, ha concedido a Paz Padilla la que ha sido, quizás, su entrevista más personal. Ambos, que interpretan a Amador y ‘La Chusa’ en ‘La que se avecina’, han protagonizado un emotivo reencuentro.

Pablo Chiapella ha contado a Paz Padilla que conoció a su mujer, Natalia Puente, trabajando. Ya que ella formaba parte del equipo de vestuario de la serie. De eso han pasado ya 15 años, y ahora, la pareja tiene una hija, Valentina, de siete. El actor se ha emocionado hablando de ambas. No obstante, la presentadora ha querido saber si es bueno encontrar a tu marido o mujer en el lugar de trabajo.

«Es un arma de doble filo», ha contestado el invitado, «porque cuando trabajas con tanta intensidad en un proyecto, durante el trabajo ocurren cosas divertidas y otras no tanto. Estar con una pareja es bonito porque comprende el medio y también, lo que ocurre allí, te lo llevas a casa y lo sigues hablando. Tuvimos que decir ‘vamos a dejar de hablar de trabajo'».

Pablo Chiapella con Paz Padilla en ‘Déjate querer’

Pablo Chiapella no deja a su hija ver la serie: «No es apropiado para ella»

Además, Pablo Chiapella ha explicado que no deja a su hija ver ‘La que se avecina’ porque «no es un contenido apropiado para ella». «Intento que no la vea, pero el impacto de la serie es tan grande que muchos de sus compañeros sí lo saben», asegura el actor, quien reconoce no tener nada que ver con su personaje: «Yo, como Pablo, no comparto la actitud de Amador Rivas, su trato con las mujeres, con los hombres… Mis valores están muy alejados de eso».

Pablo Chiapella es uno de los actores más queridos de ‘La que se avecina’. El actor manchego, aunque lleva muchos años dedicándose al mundo del espectáculo, la mayor parte de la audiencia, sobre todo los más jóvenes, le conocen por su papel de Amador Rivas en la serie de Telecinco.

El intérprete ha acudido al programa de Paz Padilla para sorprender a Emilio, un joven con trastorno de espectro autista leve (TEA), y uno de sus mayores fans. «Ha aprendido mucho gracias a la serie», confesaba la madre del chico. Tras conocerse, Pablo le ha dicho: «Me sorprende la fuerza que tienes para tirar para adelante y el amor que tienes a tu madre. Eso sí es verdad, lo que pasa en la serie no».