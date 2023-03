Pablo Alborán alza la voz contra lo que se dijo de los gays en el programa de Diego Losada: «Vomitivo»

Pablo Alborán no se ha contenido al contestar al discurso homófobo de Paloma Cervilla en ‘En boca de todos’.

Este domingo se celebra el día del Padre, aunque hay una profesora de Jerez que está en contra de la celebración de este día y proponía que se creara el día de la persona especial. Algo que indignaba a Bertín Osborne. Un tema que abordó ‘En boca de todos‘, el programa que presenta Diego Losada en Cuatro el pasado viernes. Y lo que dijo una de sus colaboradoras ha levantado mucha polémica. Hasta Pablo Alborán se ha manifestado.

Y es que lo que dijo Paloma Cervilla, habitual colaboradora del programa de Diego Losada y periodista del ABC ha generado mucha indignación en redes sociales. «Yo lo tengo clarísimo y sin ningún complejo. La familia es: padre, madre e hijos. Sin ningún miedo a que me digan nada raro. Que un niño tenga dos padres me parece hacerle un daño tremendo a un menor. Respeto que haya homosexuales que quieran adoptar niños, pero yo estoy absolutamente en contra de eso«, aseveraba la periodista.

Al escuchar su discurso, Diego Losada ya le recriminaba sus palabras. «Decir que es un daño tremendo a un menor. ¿Cuántos niños tienen dos padres o dos madres? Y esos niños, ¿tú crees que están recibiendo un daño tremendo?», le preguntaba el presentador de Cuatro. No obstante, pese a que Diego Losada le cuestionara son muchos los que condenan que se permitiera hacer un discurso así. Es el caso de Pablo Alborán.

«Pues sí. Respeto que pueda pasar, pero estoy en contra porque es un daño a un menor, desgraciadamente. Es como cuando hablamos que pueden autodeterminarse el género. No puedo autodeterminar mi género porque, biológicamente, hay dos, masculino y femenino. Y eso es así. Ahora, respeto que otra persona pueda pensar otra cosa o adoptar hijos», sentenciaba Paloma Cervilla mostrando así también transfobia en sus opiniones.

Tampoco se quedaba callada Marisol Hernández, otra de las tertulianas de ‘En boca de todos’, el programa de Diego Losada. «Yo te invito a hablar con psicólogos. No se puede decir que todos los niños que tienen dos padres están muy contentos con eso porque no es así», le criticaba su compañera.

Las redes muestran su indignación

Las palabras de Paloma Cervilla se están viralizando y son muchos los que están condenando a Mediaset por permitir este tipo de discursos en el programa de Diego Losada. Uno de los que no ha dudado en alzar la voz ha sido Pablo Alborán. «Los educaremos mejor que a ella, desde luego. Y les enseñaremos lo que es el respeto y la diversidad. Y por supuesto a luchar contra mensajes vomitivos como el de esta mujer«, escribía el malagueño en su cuenta de Twitter.

Los educaremos mejor que a ella, desde luego. Y les enseñaremos lo que es el respeto y la diversidad. Y por supuesto a luchar contra mensajes vomitivos como el de esta mujer. — Pablo Alborán (@pabloalboran) March 19, 2023

Otro que tampoco ha dudado en cuestionar el discurso homófobo y transfobo de Paloma Cervilla en ‘En boca de todos’ ha sido Nando López, autor de ‘La edad de la ira’, entre otras novelas. «La homofobia NO es una opinión. NO es respetable. NO es libertad de expresión. NO debería tener un micro. La homofobia es un discurso de ODIO. La svidas LGTBI+ SOMOS. Nuestras familias SON. Y las definen el AMOR y el CUIDADO, aunque mentes tan primitivas no quieran entenderlo», señala indignado el escritor.

La homofobia NO es una opinión.

NO es respetable.

NO es libertad de expresión.

NO debería tener un micro.



La homofobia es un discurso de ODIO.



Las vidas LGTBI+ SOMOS.

Nuestras familias SON.

Y las definen el AMOR y el CUIDADO, aunque mentes tan primitivas no quieran entenderlo. pic.twitter.com/bn0aiKDofv — Nando López 🏳️‍🌈 (@Nando_Lopez_) March 19, 2023

Que en pleno 2023 se permitan discursos como este me parece deleznable.



Señora, la que hace daño es usted y las que son como usted.



Repitamos, por si no ha quedado claro, familia es todo lo que uno considere familia. No hay un modelo exclusivo. Y digo más: nunca lo ha habido. https://t.co/HCoqIRTR5G — Fer Alcalá 👁 🏳️‍🌈 🍏 (@FerAlcala_S) March 19, 2023