La viuda de Bernardo Pantoja detiene el ‘Deluxe’ en directo para parar el polígrafo de Pinocho

Luis Manuel, más conocido como ‘Pinocho’, el presunto hijo ilegítimo de Bernardo Pantoja, y, por lo tanto, hermano de Anabel, se ha sometido este viernes, 24 de marzo, al polígrafo de Conchita en el ‘Deluxe’. Y, haciendo honor a su apodo, ha batido récord de mentiras.

Pinocho ha regresado al programa de Telecinco dos semanas de su primera aparición. Pero, esta vez, no solo para ser entrevistado, sino, además, para someterse a la máquina de la verdad. Una de las preguntas del polígrafo estaba relacionada con una escandalosa información que dio Maite Ametlla.

Según la periodista de ‘Sálvame’, entre Pinocho y Anabel Pantoja, existió hace años un tonteo. Y la máquina ha dado la razón a Maite, aunque el invitado se ha negado a hablar del tema: «Yo de esto no voy a hablar, pero a ver, éramos muy jóvenes, tendríamos unos 16 años. Anabel era una chica muy guapa».

Los colaboradores se han escandalizado aún más cuando han descubierto que Pinocho ya era conocedor por aquel entonces de los rumores que aseguraba que era hijo bilógico de Bernardo, y, por lo tanto, hermano de Anabel.

El momento más tenso de la noche se produjo cuando Junco, viuda del hermano de Isabel Pantoja, entraba por teléfono para ponerle los puntos sobre las íes. Y es que, Luis llegaba a asegurar que era ésta la que le avisaba de los ingresos hospitalarios de Bernardo, a espaldas de Anabel.

«Vino dos veces a mi casa, que subió con un amigo de toda la vida. Pero al hospital yo no le he invitado nada… Porque no quería. Está mintiendo. Por favor, Luis, yo contigo… Te quiero, pero no mientas, por favor», le ha pedido la japonesa, quien ha reconocido que «siempre mandaba mensajes preguntando si necesitábamos algo y le tengo mucho cariño por eso».

Además, Junco aseguró que Bernardo «no me dijo que fuera su hijo. Nunca me dijo nada de eso». «Era su amigo, no su hijo», sentencia la viuda. Asimismo, ha reconocido que la relación de Bernardo con Anabel era muy buena: «La quería muchísimo y estaba orgulloso de ella. La veía por televisión. Nunca ha hablado malamente de ella, nunca, nunca, él siempre queriendo a su familia».

Según Pinocho, la llamada de Junco se debe al miedo: «La queda poco más de un mes en esa casa y no tiene dónde ir». No obstante, el programa ha confirmado que se le ha otorgado una vivienda de protección oficial y que ella «tiene sus ahorros».

