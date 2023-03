La rotunda réplica de Luján Argüelles a las críticas a su nuevo programa en TVE: «No es casposo»

Luján Argüelles ha pedido «paciencia» a los detractores de su nuevo programa, ‘Brigada Tech’ y ha resaltado la importante labor que pretende ejercer el espacio de TVE

Este viernes, 17 de marzo, Televisión Española estrenó ‘Brigada Tech’, un programa presentado y producido por Luján Argüelles que pretende ayudar a la audiencia a adquirir conocimientos y destrezas digitales para de esta forma, reducir la brecha salarial. La presentadora ha estado presente en todo su proceso de creación y desarrollo, por lo que no ha dudado en salir en defensa del espacio ante las numerosas críticas recibidas.

Y es que ‘Brigada Tech’, al menos en su estreno, no caló en la audiencia, ya que reunió a apenas 372.000 espectadores, el 2,8% de share. El programa está 6 puntos por debajo de la media mensual de La 1. Si bien hay que decir que este espacio de divulgación no se financia con fondos públicos, sino que es una de las acciones que forman parte del Pacto por la Generación D y se financia con los Fondos Next Generation de la Unión Europea, y no con el presupuesto de RTVE.

El principal objetivo del programa es formar a la ciudadanía en los nuevos retos del mundo digital. Sin embargo, la mayoría de las críticas han sido demoledoras. Hasta tal punto que la propia Luján Argüelles ha tenido que salir en defensa del formato, con la educación que le caracteriza, y aclarar cómo se financia realmente.

«Está financiado por fondos europeos destinados exactamente a la divulgación. La digitalización es un tema que asusta y bloquea. Hay que seguir divulgando y capacitando a la sociedad con paciencia. Un abrazo», escribía la presentadora en su perfil de Twitter, respondiendo así a uno de los detractores del programa.

La presentadora pide «respeto» para su equipo

Pero mucho más duro ha sido otro usuario de la red social, con el que Luján Argüelles se ha armado de paciencia, respondiéndole con mucha más educación que la que le ha demostrado él. «Debería darte vergüenza hacer un programa financiado directamente por el Gobierno, con un guion escrito desde Moncloa. 4 años de carrera de periodismo para esto. Si quieres me bloqueas, pero si no lo digo reviento», escribía este tuitero.

Ante tal comentario, la comunicadora le replicaba lo siguiente: «Aclararte que hay cuatro guionistas en el programa que hacen un trabajo implacable. Te agradecería que los respetaras. Y por supuesto que no te bloqueo. Practico el respeto, ojalá todos los hiciéramos. Abrazo». Además, ha dejado claro que el programa ni es «casposo» ni es «deficiente». Y se muestra muy orgullosa del trabajo realizado.

