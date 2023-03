La revelación de impacto de Pilar Eyre sobre el donante de Ana Obregón que dará que hablar

En España no se habla de otra cosa que no sea la maternidad de Ana Obregón después de haber recurrido a la gestación subrogada para ser madre de una niña. Todos los programas e informativos de televisión han abierto con el tema, también en TV3 en ‘Tot es mou‘, donde Pilar Eyre ha hecho una revelación de impacto sobre quién podría ser el padre de la niña.

Primero de todo, Pilar Eyre ha querido contar como reaccionó a la noticia al verla en las redes sociales: «Es un bombazo porque no lo sabía nadie. Ayer cuando se filtró, la verdad es que me sentí muy desconcertada. Pues un tweet, pero lo tuve que borrar porque no sabía expresar bien lo que sentía en esos momentos».

Antes de soltar la bomba sobre quién podría estar detrás de la paternidad de la nueva hija de Ana Obregón, ha valorado el asunto: «Es un tema muy complejo. Se entiende el dolor de una madre que ha perdido a su hijo hace tres años. Es un dolor que dura mientras tú dures». Tras esto, ha empezado dando pistas sobre el asunto: «Hay un rumor… Hay mucha gente que lo sabe, mucha gente que lo repite, no se puede decir… ¿Lo puedo decir o no?», le ha preguntado a la presentadora.

Helena García, la presentadora del programa, le daba vía libre, a lo que Pilar Eyre desvelaba quién podría ser el donante de la hija de Ana Obregón: «Realmente, quién estaría detrás de… A lo mejor, el donante para esta gestación subrogada era alguien muy especial del que Ana quería tener un descendiente. Cuando tu hijo ha muerto y tienes la posibilidad de tener un hijo de tu hijo, a lo mejor esto está por encima de todo».

Para acabar, Pilar Eyre ha hablado de su propia experiencia con la maternidad: «Yo me quedé embarazada por fecundación in vitro. Mi hijo fue uno de los primeros hijos fruto de la fecundación in vitro. Yo tenía un problema en mis trompas, no podía tener hijos, había tenido varios abortos y me sometía a esta técnica. Mi hijo fue el número 60».