Gonzalo Montoya desmantela a ‘La Isla de las Tentaciones’ y lo que no se ve tras las cámaras

Gonzalo Montoya no ha tenido reparos en criticar ahora a ‘La isla de las tentaciones’ tras participar en la primera edición.

Han pasado tres años desde que se emitió la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Aquella temporada sin duda hizo historia de la televisión con el «Estefaníaaaaaa» de Christofer. Pero más allá de Fani y Christofer, que siguen siendo noticia a día de hoy tras su separación y salir a la luz que engañaron con su boda; otra de las parejas que formó parte de aquella edición fue la que formaban Gonzalo Montoya y Susana Molina, ex-concursantes de ‘Gran Hermano 14’.

Tras desaparecer de la televisión, Gonzalo Montoya reaparecía un año después como participante de ‘La última tentación’, el spin-off de ‘La isla de las tentaciones’, que juntaba a los concursantes de las tres primeras ediciones y sus cuentas pendientes. Tras ello, el sevillano volvía a dejar la pequeña pantalla.

Donde no está desaparecido es en las redes sociales. Gonzalo Montoya cuenta con 472.000 seguidores en Instagram y como influencer no faltó este jueves a la gala de los Premios Ídolo, la ceremonia de premios creada por Dulceida para premiar a los mejores creadores de contenido e influencers del año.

Durante el photocall, Gonzalo Montoya habló con la prensa, que no dudó en preguntarle por el fichaje de Katerina Safarova, quien fuera su tentadora en ‘La isla de las tentaciones’ por ‘Supervivientes 2023’. En su momento, se llegó a hablar de que Gonzalo y Katerina fueron pareja, pero el sevillano lo desmiente. «No, no hubo nada entre nosotros, no la llegué a conocer. No sé nada de ella ni consumo el formato ni nada. Estoy totalmente alejado del mundo de Telecinco, Mediaset y tal», asegura cuando Europa Press le preguntó por ello.

Tras ello, Gonzalo Montoya no duda en lanzar un dardazo a ‘La isla de las tentaciones’ dejando entrever que todo está montado para que parezcan cosas que no son. «No, yo solo me fijaba en mi pareja, en lo que hacía mi pareja, en lo que hacía yo e intentar comportarme lo mejor posible, pero ya después el corta y pega de las imágenes, ya sabemos que los carga el diablo», sentencia el sevillano zanjando el tema.