Estupefacción total ante lo que un soltero de ‘First Dates’ se ha atrevido a hacer en pantalla

‘First Dates‘ ha sido testigo este miércoles, 29 de marzo de nuevas y rocambolescas citas, entre ellas, la de Juan Antonio y María Teresa. El soltero se ha presentado como un apasionado de los karaokes y como el alma de las fiestas. Hasta tal punto, que en un momento dado ha sorprendido a su cita, y con micrófono en mano se ha arrancado a cantar.

Sin embargo, su primer contacto en el dating show de Cuatro ha sido algo accidentado. María Teresa se ha llevado una gran decepción al ver entrar a Juan Antonio en el restaurante y no ha ocultado sus pocas ganas de conocerle: «Me gustan los hombres con pelo en la cabeza, mucho pelo», ha lamentado. Según han ido pasando los minutos han ido poniéndose al día de sus aficiones y ella ha comprobado que su cita no tenía ningún tipo de vergüenza.

Pero el momento ‘tierra trágame’ se ha producido cuando antes del postre Juan Antonio ha cogido el micrófono y se ha puesto a cantar sin ningún pudor la canción de Titanic versionada en español que traía escrita en un papel. Los desafines del comensal eran una puñalada a los tímpanos. De hecho, la soltera de ‘First Dates’ no daba crédito y su cara de estupefacción lo decía todo ante semejante escena.

«Al principio me ha dado un poco de vergüenza de que Juan me cantara. Porque todo el mundo te está mirando. Era un poquito de pudor, vergüenza», ha confesado María Teresa ante el redactor del programa detrás de las cámaras. «Con esa canción dices a la persona lo que realmente quieres sentir con ella», se justificaba Jesús presumiendo ante lo que se había atrevido a hacer.

«Juan no canta nada bien, creo que yo lo hago mejor. Pero… da igual, porque le pone tanta pasión a lo que está cantando, que parece que lo hace hasta de corazón», ha terminado recapacitando ella, declarándose también como una apasionada de los karaokes. «Aunque cante mal, de verdad me ha gustado, me ha encantado», ha sentenciado finalmente la comensal de ‘First Dates’.

