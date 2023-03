El sonadísimo parecido razonable de este comensal de ‘First Dates’ que salta a la vista

‘First Dates‘ ha sido testigo este miércoles, 22 de marzo de nuevas e inverosímiles citas, entre ellas, la de Roberto y Julio. El primero, un italiano de 56 años, se ha presentado como un hombre «muy amado», pero él reseña que ha amado muy poco. Mientras que el segundo soltero es un zaragozano que no ha tenido muchas relaciones amorosas.

Julio se ha animado a participar en el dating show de Cuatro porque se siente preparado para enamorarse de nuevo, tras recuperarse de un ictus que cambió su forma de ver la vida. Sin embargo, no ha tenido mucha suerte en el terreno amoroso, ya que solo ha tenido una pareja y lleva tiempo sin mantener relaciones sexuales. Ha confesado que lo que más le llama la atención de un hombre es el culo, y ha lamentado que su cita llevara chaqueta, lo que le ha impedido ver su trasero.

Por su parte, Roberto ha declarado estar muy preocupado por su aspecto físico y que es un poco «altivo y presumido». Jugando al Rasca del Amor, los solteros han empezado a conocerse más, y les ha tocado hablar de lo que les enamora de una persona. Ambos han coincidido que cuando hay química es lo primordial para enamorarse de otra persona.

Roberto y Julio durante su cita en ‘First Dates’ (Cuatro).

Tras ello, Julio se ha sincerado que «cuando una persona la considero amiga es que ya no la veo nada más que no sea amigo». Una opinión con la que no estaba de acuerdo Roberto, que se ha arrancado a soltar su revelación más surrealista. El italiano ha destapado una relación pasada que tuvo «con un cura» cuando vivía en Roma, dejando ojiplático a su cita. «El Vaticano está lleno de curas gays», ha exclamado entre risas.

Para Roberto tener un follamigo en aquella época no era nada escandaloso. «Cuando me dijo que era cura no me importó. Yo en esa época vendía muebles, por lo que pensé ‘Bueno, yo vendo muebles y tú dices misa’. Para mí era algo normal, no lo veía como un morbo. La verdad es que me gustaba mucho y en la cama era perfecto, pero es que estaba casado con Dios», ha declarado el soltero.

El italiano ha desvelado que sigue teniendo contacto con el cura y que conserva muy buena relación con él. Peor suerte ha corrido con Julio, con quien ha rechazado tener una segunda cita en su decisión final en ‘First Dates’. «Es una persona muy interesante, pero no entra en los estereotipos que yo busco», ha sentenciado. El zaragozano también ha terminado dándole calabazas y le ha espetado a mantener una relación de amistad.

Si ha habido algo muy comentado de esta cita en redes sociales ha sido el aspecto de Roberto. Han sido muchos seguidores de ‘First Dates’ los que han señalado su parecido razonable con Maestro Joao, llenándose Twitter de memes del soltero junto al vidente.

Roberto tiene un aire al Maestro Joao #FirstDates22M pic.twitter.com/xtsDgd2qQB — Cosasdesolohoy 💚 (@cosasdemanana) March 22, 2023

Le ponen MOLA MAZO jajaajja que cachondos , le llevan al doble del Maestro joao #FirstDates22M pic.twitter.com/VTJCf9d592 — Olalla Escudero (@Olalla_Escudero) March 22, 2023

#FirstDates #FirstDates22m

El maestro Joao mezclado con Boris

y una cabeza pegada a una persona. pic.twitter.com/T8YuoHFH2S — Sampapaalioli (@JSampapaalioli) March 22, 2023

Roberto está entre el maestro Joao y Boris Izaguirre#Firstdates22M — Ali🇪🇸🖤 (@ali_fer_sanz) March 22, 2023

Roberto es el Maestro Joao después de ponerse pelo en Turquía.#firstdates22m — Miguel Ríos 🔻 (@mikealicante) March 22, 2023

@firstdates_tv ROBERTO ES IGUALITO QUE EL MAESTRO JOAO O ME LO PARECE A MI?????? #FirstDates #FirstDates22M pic.twitter.com/Po6ley812t — Iňęš Nänå 🐣🌸 (@Nanananarana) March 22, 2023

Han ido Rappel y el Maestro Joao a cenar juntos parece ser#firstdates22m — Opsador (@Opsador) March 22, 2023

Roberto es hermano del maestro Joao Lee Anos#firstdates22m pic.twitter.com/QoP8dK4Hxm — Jennifer Iniston (@elkiwidelajenni) March 22, 2023