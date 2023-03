El profesor de baile de Shakira se cuela en ‘First Dates’ y airea lo que le rajó de Piqué

‘First Dates‘ recibía este martes en su restaurante a Juanma, un catalán de 43 años con un pasado en común con una de las estrellas del momento. Y es que el nuevo soltero del programa de Carlos Sobera fue profesor de zumba de Shakira.

«Soy una persona empática, divertida, sincero, valoro el espacio, la vida, positivo y tengo ganas de aportar al mundo y dejar un legado», decía Juanma al definirse. Tras contar que había dado clases de zumba a Shakira, Carlos Sobera se quedaba sorprendido. «No podía imaginar que necesitara clases, ¡si lo baila todo!«, comentaba el presentador.

Así, Juanma relataba que había acudido a la casa de Shakira en Esplugues (Barcelona) para darle clases particulares de zumba. Tal y como ha contado fue cuando la colombiana estaba embarazada de Sasha, su segundo hijo con Gerard Piqué, en el año 2015.

«Es muy guapa, es muy amable, muy, muy trabajadora y conmigo siempre fue maravillosa. Me lo puso muy fácil. Quería mucho trabajo cardio y me exigía montar coreos», recordaba Juanma sobre su experiencia dando clases a toda una estrella como Shakira.

Pero además, Juanma no ha dudado en contar lo que le dijo Shakira cuando se enteró de que era catalán. «No creo que seas catalán porque estoy casada con un catalán y no se mueve así«, le dijo la cantante colombiana. Tras ello, el soltero ha revelado que Gerard Piqué no tenía entre sus dotes el baile.

Tras ello, Juanma recibía a Javi, su cita, que llegaba a ‘First Dates‘ asegurando que es gran fan de las faldas porque para él esta prenda no tiene sexo. Javi se define como «intenso, divertido, elocuente y si me dices que no te pierdes toda una aventura que podemos emprender juntos«. Al ver de quién se trataba, Juanma no tardaba en reconocerle y en confesar que estaba encantado de volver a verle.

Y es que Javier y Juanma se conocieron cuando el primero fue a un concierto del profesor de baile de Shakira. A partir de ahí, Javi le pidió el teléfono y empezaron a conocerse. Pero al poco de empezar a entablar su relación, el cantante conoció a otro chico con el que empezó a salir. Ahora, dos años después ambos se han vuelto a reencontrar.

Juanma y Javi en su cita de ‘First Dates’

Durante la cita, Juanma le contaba a Javi que se fue a vivir a Valladolid con su pareja pero que todo se acabó. Ahora está completamente centrado en su carrera musical pero con ganas de volver a enamorarse. Mientras cenaban, la complicidad entre los dos se palpaba y es que ambos estaban encantados de haberse vuelto a reencontrar y retomar lo que en su día se quedó en el aire.

Tras hablar de sexo y antes de que acabara la cita, Juanma no dudó en cantarle la canción que más le gustó a Javi en el concierto. Nada más terminar la actuación, ambos no dudaban en fundirse en un beso. Tanto Juanma como Javi han querido aprovechar esta nueva oportunidad que les había puesto el destino en su camino. Y ambos decidían tener una segunda cita, ya sin las cámaras del programa de Cuatro.