Susi Caramelo rememoró con Marc Giró en RTVE Cataluña lo que le sucedió en un hotel de Portugal con su perro.

El pasado domingo, Susi Caramelo, la presentadora de ‘Rojo Caramelo’ en Movistar Plus+, fue una de las invitadas a ‘Late Xou‘, el late show que conduce Marc Giró cada domingo en La 1 en desconexión para RTVE Cataluña.

Y durante su visita al programa, volvió a contar algo que ya había relatado en ‘La Resistencia’. Y es que Marc Giró le preguntó por el truco que tenía Caramelo para ir a un hotel con su perro sin decir que el can iba con ella.

«Fui a Portugal con mi perro y con mi novio y de repente me di cuenta en Portugal que no me cogían a mi perro en ningún hotel», empezaba recordando Susi Caramelo. «Entonces yo dije ‘madre mía’ o duermo en el coche o me invento algo», proseguía contando sobre lo difícil que fue poder encontrar una habitación al llevar a su perro.

Fue entonces cuando la pareja de Susi Caramelo tuvo una idea loca, pero que terminó funcionando. «Mi novio me dijo ‘¿por qué no nos vamos al cash converters, la tienda esta de segunda mano y compramos un carro de bebé y hacemos pasar al perro por bebé?’. Y a mi me pareció un ideón», proseguía relatando la cómica.

«¿Y no lo dudaste no? Tu novio te dice vamos al cash converters y ponemos al perro y le hacemos pasar por nuestro hijo y tu le dices te amo», reaccionaba Marc Giró. «Claro, te amo», respondía ella. «Y nada mi perro que es listísimo, lo metimos en el transportín, una mantita por encima, yo entré como si estuviera durmiendo. Le dije a mi novio quédate ahí haciendo el check-in y yo te espero ahí. Y yo me colé y metí al perro en el hotel», terminaba de contar la que será concursante de ‘Tu cara me suena 10’.

Justo después, Marc Giró emitía las imágenes que subió Susi Caramelo a sus redes sociales en las que se veía a su perro dentro del carrito de bebé y como el can no dejaba de ladrar mientras ella le pedía que se callara porque tenían que ser silenciosos.

El momento en cuestión no para de viralizarse y suma ya más de 250.000 reproducciones y más de 12.000 me gusta en TikTok.