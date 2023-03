‘El Desafío 4’ pesca en el programa de Sonsoles Ónega para su primera concursante en Antena 3

‘El desafío’ se encuentra cerrando el casting de su cuarta edición en Antena 3 y ha fichado a una famosa colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’.

El próximo viernes Antena 3 emitirá la gran final de la tercera edición de ‘El desafío‘ en la que Rosa López, Laura Escanes, Ana Guerra y Mariló Montero lucharán por la victoria. Mientras, la cadena de Atresmedia y 7 y acción se encuentran cerrando todos los detalles de la cuarta edición que contará con una colaboradora de Sonsoles Ónega entre su casting.

Y es que como ya sucedió el año pasado, la cuarta edición de ‘El desafío’ se grabará próximamente aunque su emisión no se espere hasta la próxima temporada. De ese modo, en la productora de Pablo Motos se encuentran cerrando todos los flecos para cerrar el casting de la cuarta edición.

Uno de los fichajes del casting de ‘El desafío 4’ es un rostro habitual que vemos cada tarde en ‘Y ahora Sonsoles’, el programa que conduce cada tarde Sonsoles Ónega. Hablamos además de un rostro que hasta entonces apenas había dado el paso de participar en televisión.

Mar Flores, de ‘Y ahora Sonsoles’ a ‘El desafío’

Se trata de Mar Flores. La modelo y empresaria parece haberle cogido el gustillo a la pequeña pantalla y tras fichar hace unos meses como colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ ahora será una de las concursantes de la cuarta edición de ‘El desafío’ según confirma la revista Diez Minutos. «Hacía 30 años que no hacía directos y el volver a televisión me ha rememorado esos tiempos y es algo como montar en bicicleta que no se olvida y te motiva muchísimo, estoy muy contenta», comentaba sobre su fichaje por el programa de Sonsoles Ónega.

Ahora, Mar Flores deberá entrenar duro para superar todos los retos que le propongan en el programa que presenta Roberto Leal. La modelo seguirá los pasos de otros rostros como Norma Duval, Ágatha Ruiz de la Prada o Mariló Montero así como de su propio hijo, el actor Carlo Costanzia que el pasado verano participó en ‘Esta noche gano yo’, el programa que fue tachado como la copia de Telecinco a ‘El desafío’ de Antena 3. Cabe recordar que Mar Flores ya participó en ‘Mask singer’ debajo de Flamenco.