Brutal enganchón de Belen Esteban con Matamoros por lo que llega a señalar en ‘Sálvame’

Kiko Matamoros y Belén Esteban se han enfrentado en ‘Sálvame’ después de que se relacione a Anabel Pantoja con un hombre canario

Anabel Pantoja vuelve a estar de actualidad en ‘Sálvame‘ después de que el programa haya destapado que la sobrina de Isabel Pantoja se ha reencontrado en Canarias con un chico en los carnavales de Maspalomas que aún «no ha olvidado». Pero el tema ha provocado un fuerte encontronazo entre Belén Esteban y Kiko Matamoros, que ha acabado perdiendo los papeles.

«Yo al muchacho que decís que ha estado con ella no lo he visto«, ha manifestado Belén Esteban, lo que ha provocado la indignación de ‘Sálvame’. El formato de Telcinco incluso tenía que enseñar unas imágenes en las que se veía al joven en la carroza donde estaban Belén y Anabel. «Pero vamos a ver, a mí me preocupa que no lo vieras porque el programa ha emitido un vídeo donde se le ve a él que está en la carroza, hablando con Anabel… que subió el muchacho a la carroza eso está ahí, es una evidencia. No lo puedes negar«, le ha echado en cara Kiko Matamoros.

Aun así, Belén Esteban ha negado que ella viera nada de ese muchacho con el que se relaciona a Anabel Pantoja: «Te estoy diciendo que el chico que sale que graba Anabel con su teléfono… Yo no he visto absolutamente ni un beso, ni un tocamiento ni nada«. «¿Pero quién ha dicho nada de eso?», le ha preguntado entonces Kiko Matamoros, a lo que ella ha señalado directamente a ‘Sálvame’: «Lo está dando a entender el programa».

«Anabel, líate con medio Canarias, con medio Tenerife y todo lo que te dé la gana. Qué pena que queráis buscar a un tío con el que no ha estado. Qué pena que no digáis: «Ole, lo bien que se lo ha pasado Anabel con sus amigos y Belén Esteban»», ha seguido Belén Esteban que ha mostrado su indignación: «Aquí nos duelen cuando nos tocan. Aquí nos duele cuando algunos de los que estamos aquí nos dicen que nuestra pareja ha estado con otra. Eso sí nos duele, pero de Anabel Pantoja no».

«¿Pero de qué estás hablando?», le ha gritado entonces Kiko Matamoros, que era consciente que se estaba refiriendo a él. «De ti», le ha aclarado, a lo que Matamoros ha acabado explotando: «Yo estoy hasta las narices. ¿Quién ha dicho nada de nadie? Pero si está soltera esta chica, de qué estás hablando… A la que le molesta, por lo visto, que haga lo que le dé la gana es a ti».